Песков объяснил, почему Путин снова выдвинул Набиуллину на пост главы ЦБ

Владимир Путин высоко оценивает работу главы Центробанка Эльвиры Набиуллиной и регулярно общается с ней по вопросам поддержания экономической стабильности, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передаёт РИА Новости. По его словам, именно этим объясняется предложение её кандидатуры на новый срок в качестве главы ЦБ.

Президент неоднократно давал высокую оценку итогам работы Набиуллиной и ЦБ в целом. <...> Логическое продолжение этого — внесение её кандидатуры на ещё один срок, — заявил представитель Кремля.

Ранее президент России Владимир Путин внёс в Госдуму кандидатуру председателя Центрального банка Эльвиру Набиуллину для переизбрания на пост главы ЦБ. Спикер Государственной думы Вячеслав Володин поручил комитету по финансовому рынку в соответствии с установленной процедурой внести этот вопрос на рассмотрение Совета Госдумы 21 марта.

Набиуллина впервые заняла пост главы Центробанка в 2013 году. В 2017-м Госдума утвердила её кандидатуру ещё на один срок.

До этого бывший министр финансов РФ Андрей Нечаев заявил, что слухи об отставке главы Центробанка сильно преувеличены, так как она входит в число доверенных лиц президента России.