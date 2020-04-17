Экономика

Песков объяснил, почему Путин подписал указ о переносе подачи деклараций

23:09, 17 апреля 2020
Дмитрий Песков Дмитрий Песков Фото: Kremlin Pool/Global Look Press

Президент РФ Владимир Путин разрешил чиновникам отчитаться о своих доходах позднее из-за карантина. О причинах такого решения рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Речь идёт о сдаче деклараций. Некоторые сотрудники оказались на «удалёнке». Чтобы не подвергать их риску, было принято такое решение, — подчеркнул Песков.

По его словам, некоторые чиновники физически не могут собрать в банках и других учреждениях необходимые документы из-за режима самоизоляции, сообщает РИА Новости.

Как писал NEWS.ru, Путин подписал указ, согласно которому чиновники обязаны представить декларации до 1 августа.

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