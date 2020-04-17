Песков объяснил, почему Путин подписал указ о переносе подачи деклараций

Фото: Kremlin Pool/Global Look Press

Минэкономразвития РФ рассчитывает, что в отраслевые списки системообразующих предприятий войдут порядка 1000 компаний. Об этом заявил министр экономического развития РФ Максим Решетников.

Всего мы ориентируется на цифру 1–1,1 тысячи предприятий, — цитирует его ТАСС. Он добавил, что определено 72 основные отрасли, больше всего компаний представлено в промышленности и сельском хозяйстве. Отмечается, что...