Песков объяснил, почему Путин подписал указ о переносе подачи деклараций

Президент РФ Владимир Путин разрешил чиновникам отчитаться о своих доходах позднее из-за карантина. О причинах такого решения рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Речь идёт о сдаче деклараций. Некоторые сотрудники оказались на «удалёнке». Чтобы не подвергать их риску, было принято такое решение, — подчеркнул Песков.
По его словам, некоторые чиновники физически не могут собрать в банках и других учреждениях необходимые документы из-за режима самоизоляции,
Как писал NEWS.ru, Путин подписал указ, согласно которому чиновники обязаны представить декларации до 1 августа.
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