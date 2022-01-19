Песков объяснил, почему невозможно отключить СП-2

Выключить «Северный поток — 2» невозможно, так как он ещё не запущен, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, сообщает Daily Moscow. Так он прокомментировал угрозы канцлера Германии Олафа Шольца в отношении газопровода.

России регулярно, ежедневно кто-то чем-то грозит. Коммерческий международный проект «Северный поток — 2» отключить невозможно, потому что его ещё не включили. И то, что его не включили, на самом деле плохо и для тех, кто участвовал в это проекте, и для тех, кто потребляет газ в Европе. Это плохо для экономического развития в Европе, которая, кстати, тоже существенно страдает в это пандемийное время, — сказал Песков.

Ранее министр иностранных дел Великобритании Элизабет Трасс заявила, что Европа должна уменьшить свою зависимость от российского газа. Так политик прокомментировала заявления правительства Германии об остановке сертификации газопровода «Северный поток — 2» в случае вторжения на Украину.

Также сообщалось, что в правительстве Германии возникли разногласия внутри правящей «светофорной коалиции», когда в очередной раз поднялся вопрос о запуске трубопровода «Северный поток — 2». Было выдвинуто мнение, что с началом работы трубопровода европейские страны станут значительно сильнее зависеть от российского газа.