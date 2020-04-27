Песков обосновал опасность от разового вливания средств в экономику

https://static.news.ru/photo/f8c08ace-1230-11ea-b5a0-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков объяснил, почему нужно бережно относиться к накопленному государством резерву и отказаться от разового вливания средств в экономику.

Какой-то разовый эффект может быть позитивным, но в среднесрочной перспективе такие методы работы могут привести к тому, что в итоге мы вообще останемся без положительного эффекта, — сказал он в эфире телеканала «Россия 24».

Песков добавил, что в кризисных условиях необходимо «быть чрезвычайно рачительными» в использовании резервов.

Запас прочности имеется, но расходовать его нужно аккуратно, о чём неоднократно говорил президент, — резюмировал он.

Из-за пандемии коронавируса в России действует режим самоизоляции населения. Закрыты все культурные и развлекательные заведения, общепит, магазины, за исключением продуктовых и аптек. Россиян просят не выходить из дома как минимум до конца апреля, этот месяц объявлен президентом нерабочим.