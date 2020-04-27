Экономика

Песков обосновал опасность от разового вливания средств в экономику

15:17, 27 апреля 2020
Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков объяснил, почему нужно бережно относиться к накопленному государством резерву и отказаться от разового вливания средств в экономику.

Какой-то разовый эффект может быть позитивным, но в среднесрочной перспективе такие методы работы могут привести к тому, что в итоге мы вообще останемся без положительного эффекта, — сказал он в эфире телеканала «Россия 24».

Песков добавил, что в кризисных условиях необходимо «быть чрезвычайно рачительными» в использовании резервов.

Запас прочности имеется, но расходовать его нужно аккуратно, о чём неоднократно говорил президент, — резюмировал он.

Из-за пандемии коронавируса в России действует режим самоизоляции населения. Закрыты все культурные и развлекательные заведения, общепит, магазины, за исключением продуктовых и аптек. Россиян просят не выходить из дома как минимум до конца апреля, этот месяц объявлен президентом нерабочим.

По словам главы ЦБ РФ Эльвиры Набиуллиной, раздавать всем россиянам деньги сейчас нет необходимости, писал NEWS.ru. При этом к такой мере в той или иной степени прибегли многие страны в условиях пандемии. Например, Греция выплачивает всем разовое пособие в €800 (70,5 тысячи рублей). Германия выделяет гражданам, имеющим зарегистрированные счета, по €5 тысяч. Китай предоставил единоразовые субсидии в $1200 каждому жителю КНР.

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