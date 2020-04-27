Песков обосновал опасность от разового вливания средств в экономику

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков объяснил, почему нужно бережно относиться к накопленному государством резерву и отказаться от разового вливания средств в экономику.
Какой-то разовый эффект может быть позитивным, но в среднесрочной перспективе такие методы работы могут привести к тому, что в итоге мы вообще останемся без положительного эффекта, — сказал он в эфире телеканала «Россия 24».
Песков добавил, что в кризисных условиях необходимо «быть чрезвычайно рачительными» в использовании резервов.
Запас прочности имеется, но расходовать его нужно аккуратно, о чём неоднократно говорил президент, — резюмировал он.
Из-за пандемии коронавируса в России действует режим самоизоляции населения. Закрыты все культурные и развлекательные заведения, общепит, магазины, за исключением продуктовых и аптек. Россиян просят не выходить из дома как минимум до конца апреля, этот месяц объявлен президентом нерабочим.
По словам главы ЦБ РФ Эльвиры Набиуллиной,
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