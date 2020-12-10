Песков не стал комментировать запрет на ввоз овощей из Баку и Еревана

https://static.news.ru/photo/a51c9224-3ad3-11eb-9f4d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Запрет на ввоз овощей и фруктов из Азербайджана и Армении — это вопрос не Кремля, а профильного ведомства, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Ранее стало известно, что Россельхознадзор с 10 декабря запрещает ввоз томатов и яблок из Азербайджана, а с 14 декабря — томатов и перцев из Армении.

Всё делается во взаимодействии с кабинетом министров, и есть чёткие критерии, по которым принимаются эти решения. Эти решения связаны с вирусами, и в условиях пандемии, конечно, на это обращается особое внимание, — цитирует РИА Новости Пескова.

По его словам, Россельхознадзор не обязан согласовывать такие действия с Кремлём.

Как писал NEWS.ru, Россия, Армения и Азербайджан провели переговоры о поставках плодоовощной продукции. Стороны, которые представляли глава Россельхознадзора Сергей Данкверт, начальник Инспекционного органа по безопасности пищевых продуктов при армянском правительстве Георгий Аветисян и глава азербайджанского агентства Гошар Илахи оглы, договорились ещё раз обсудить вопрос 11 декабря. Во время беседы с Илахи оглы Данкверт напомнил, что РФ неоднократно сообщала азербайджанскому ведомству, что выявление карантинных продуктов из Азербайджана приобрело постоянный характер.

Россия запрещает ввозить на свою территорию помидоры и яблоки с 10 декабря. Это связано с тем, что азербайджанская сторона продолжает завозить продукцию с вредителями. В их число входят томатная моль и восточная плодожорка. С 14 декабря Москва вводит запрет на томаты и перцы из Армавирской области Армении. Оттуда в РФ привозят продукты с мозаикой пепино.

Кроме того, российские власти временно запретили ввозить томаты и перцы из Кашкадарьинской области Узбекистана из-за найденного в овощах вируса. Запрет вступит в силу с 11 декабря.