Песков не ответил на вопрос о контактах Путина с нефтедобывающими странами

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не стал отвечать на вопрос о том, проводил ли Владимир Путин переговоры со странами, которые не являются участниками ОПЕК+, но могут принять участие в предстоящем заседании.
Всё оставляю без ответа, — заявил он журналистам.
Как писал NEWS.ru, ранее Песков сообщил, что Россия выступает за скоординированные действия для урегулирования ситуации на нефтяном рынке.
Руководители Организации стран — экспортёров нефти (ОПЕК) встретятся 9 апреля с министрами энергетики РФ, Казахстана и Азербайджана (ОПЕК+), чтобы договориться о снижении совокупной добычи на 10 миллионов баррелей в сутки. Участники онлайн-конференции надеются отыграть обвал нефтяных цен.
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