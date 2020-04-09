Экономика

Песков не ответил на вопрос о контактах Путина с нефтедобывающими странами

13:41, 09 апреля 2020
Фото: Svancara Petr/CTK/Global Look Press

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не стал отвечать на вопрос о том, проводил ли Владимир Путин переговоры со странами, которые не являются участниками ОПЕК+, но могут принять участие в предстоящем заседании.

Всё оставляю без ответа, — заявил он журналистам.

Как писал NEWS.ru, ранее Песков сообщил, что Россия выступает за скоординированные действия для урегулирования ситуации на нефтяном рынке.

Руководители Организации стран — экспортёров нефти (ОПЕК) встретятся 9 апреля с министрами энергетики РФ, Казахстана и Азербайджана (ОПЕК+), чтобы договориться о снижении совокупной добычи на 10 миллионов баррелей в сутки. Участники онлайн-конференции надеются отыграть обвал нефтяных цен.

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