Песков не ответил на вопрос о контактах Путина с нефтедобывающими странами

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Пик кризиса с обрушением стоимости нефти и курса национальной валюты для России почти наверняка пройден. Такое мнение высказала экономист по России и странам СНГ ИК «Ренессанс Капитал» Софья Донец.

По её словам, ожидания экспертов от предстоящего совещания представителей стран — участниц ОПЕК+ позитивные. Прошёл, наверное, самый худший период. Можно сказать, что он уже позади, — цитирует Донец РИА Новости....