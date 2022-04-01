Песков назвал условия отмены оплаты газа в рублях

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал оплату в рублях за российский газ наиболее предпочтительным вариантом в настоящее время, но не исключил её отмены в случае, «если наступят иные условия». По его словам, которые приводит РИА Новости, данный указ не будет касаться способов оплаты уже поставленного газа.

Безусловно, если наступят иные условия, в данном случае нет ничего железобетонного, но в нынешних условиях рубли являются для нас наиболее предпочтительным и надёжным вариантом, — о тветил Песков на вопрос о возможности изменения позиции России.

Ранее директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин заявил, что страны Европы, которые сейчас отказываются платить за газ рублями, согласятся с этим условием уже к лету 2022 года. Эксперт подчеркнул, что Россия не побоится полностью перекрыть поставки энергоресурсов в страны, которые отказываются платить в рублях. Помимо валюты, по словам специалиста, для европейских потребителей ничего принципиально не поменяется.

В свою очередь министр экологического перехода Франции Барбара Помпили пояснила, что компании в состоянии продолжать платить за российский газ в евро, но через банки, конвертирующие европейскую валюту в рубли. Она уточнила, что речь идёт в первую очередь о Газпромбанке, который президент России Владимир Путин избрал в качестве уполномоченной компании при открытии иностранными покупателями специальных рублёвых счётов для оплаты поставок российского газа.