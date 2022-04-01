Песков назвал сроки отключения поставок газа в случае неоплаты в рублях

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заверил, что поставки российского газа не будут отключаться, если покупатели не подтвердили оплату в рублях до 1 апреля. По его словам, которые приводит ТАСС, это не является следствием ранее опубликованного указа президента.

Оплата по тем поставкам, которые идут сейчас, должна осуществляться не сегодня же, она должна осуществляться в конце второй половины месяца, апреля, или даже в начале мая, — пояснил Песков.

Ранее директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин заявил, что страны Европы, которые сейчас отказываются платить за газ рублями, согласятся с этим условием уже к лету 2022 года. Эксперт подчеркнул, что Россия полностью перекроет поставки энергоресурсов в страны, которые отказываются платить в рублях. Помимо валюты, по словам специалиста, для европейских потребителей ничего принципиально не поменяется.

В свою очередь министр экологического перехода Франции Барбара Помпили пояснила, что компании в состоянии продолжать платить за российский газ в евро, но через банки, конвертирующие европейскую валюту в рубли. Она уточнила, что речь идёт в первую очередь о Газпромбанке, который президент России Владимир Путин избрал в качестве уполномоченной компании при открытии иностранными покупателями специальных рублёвых счётов для оплаты поставок российского газа.