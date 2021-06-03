Песков заявил о постоянном процессе дедолларизации в России

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что процесс дедолларизации в России носит постоянный характер. Об этом пишет ТАСС.
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Это не должен пояснять Кремль, это должно пояснять правительство, — заявил Песков.
Сегодня министр финансов Антон Силуанов сообщил, что Россия в течение месяца полностью откажется от американского доллара в структуре ФНБ.
Ранее инвестор-миллиардер из США Рэй Далио рассказал, что китайский юань в ближайшее время может стать мировой резервной валютой вместо доллара. Он пояснил, что китайская валюта в ближайшие годы будет использоваться для мировой торговли и финансовых расчётов, это позволит ей укрепиться на международном уровне.