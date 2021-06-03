Песков заявил о постоянном процессе дедолларизации в России

https://static.news.ru/photo/0c9060f4-c45c-11eb-8292-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что процесс дедолларизации в России носит постоянный характер. Об этом пишет ТАСС.

Он подчеркнул , что дедолларизация происходит во многих странах в связи с сомнениями в надёжности американской валюты. Представитель Кремля также переадресовал кабмину вопрос о решении отказаться от доллара США в структуре Фонда национального благосостояния (ФНБ).

Это не должен пояснять Кремль, это должно пояснять правительство, — заявил Песков.

Сегодня министр финансов Антон Силуанов сообщил, что Россия в течение месяца полностью откажется от американского доллара в структуре ФНБ.

Ранее инвестор-миллиардер из США Рэй Далио рассказал, что китайский юань в ближайшее время может стать мировой резервной валютой вместо доллара. Он пояснил, что китайская валюта в ближайшие годы будет использоваться для мировой торговли и финансовых расчётов, это позволит ей укрепиться на международном уровне.