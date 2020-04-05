Песков: мировой экономический кризис ещё заявит о себе

https://static.news.ru/photo/3125cbd8-7733-11ea-8cea-fa163e074e61_660.jpg Дмитрий Песков Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Россия должна подготовиться к мировому экономическому кризису, который вызван пандемией коронавируса, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

По его словам, кризис ещё заявит о себе, поэтому надо подготовиться к любым сценариям.

Мы отдаём себе отчёт, что тот мировой экономический кризис, который спровоцировал в том числе и коронавирус, ещё о себе заявит, и нужно готовиться к этому кризису, — отметил политик в эфире телеканала «Россия 1».

Он добавил, что многие государства должны будут предпринять антикризисные меры.

Как писал NEWS.ru, ранее распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева заявила, что ситуация в мировой экономике хуже, чем в ходе кризиса 2008-2009 годов.