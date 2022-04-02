Песков: мир вскоре откажется от системы взаиморасчётов в долларах и евро

Сложившаяся на международном рынке ситуация подорвала доверие к доллару и евро, и мир вскоре придёт к новой системе взаиморасчётов, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью программе «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1». По его словам, система расчёта в рублях, затронувшая энергосектор, — лишь прототип системы, которая в дальнейшем распространится на другие группы российских товаров.

Это всё ускоряет процесс эрозии мировой резервной валюты. И это эрозия доверия к доллару и евро, которые всегда были позвоночником всех расчётов международных. Ещё больше стран, испытывая сомнения в надёжности доллара и евро, склоняются к тому, чтобы разрабатывать и прорабатывать варианты взаиморасчётов в национальных валютах. Очевидно, пусть это даже будет отдалённая перспектива, но мы всё-таки придём к какой-то новой системе, отличной от Бреттон-Вудской, — предположил Песков.

Он напомнил, что на фоне растущего недоверия к резервным валютам президент России Владимир Путин 23 марта выдвинул идею о необходимости хеджирования рисков, «чтобы нас опять не пытались ограбить», и внедрения оплаты поставок газа в недружественные страны в рублях.

Ранее Песков не исключил возможность отмены оплаты газа в рублях, но только «если наступят иные условия». На данный момент данная система является наиболее предпочтительной для России.