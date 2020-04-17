Песков: Кремль пристально следит за динамикой цен на нефтяных рынках

https://static.news.ru/photo/e47582fe-8094-11ea-b940-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Руководство России внимательно отслеживает динамику цен на нефтяных рынках. Об этом 17 апреля сообщил пресс-секретарь президента страны Дмитрий Песков.

По его словам, снижение цен на нефть стало поводом для тщательного мониторинга развития ситуации для правительства государства.

Динамика этих цен и состояние международных энергетических рынков — это предмет самого пристального внимания и руководства страны, и руководства всех стран мира, — цитирует Пескова «Интерфакс».

9 марта в мире на 30% обрушились нефтяные котировки. Это произошло после того, как РФ отказалась принимать предложение Саудовской Аравии о сокращении добычи на фоне пандемии коронавируса. В ответ на это Эр-Рияд принял решение увеличить объёмы добычи и продавать свою нефть с огромными скидками. В итоге рынок чёрного золота начал стремительно падать.

Как ранее писал NEWS.ru, цена на американскую нефть марки WTI 17 апреля опустилась ниже $19 за баррель впервые с 31 января 2002 года. По состоянию на 10:06 мск цена майских фьючерсов на WTI опускалась на 4,28%, до $19,02 за баррель. Минутами ранее показатель доходил до $18,96. В то же время цена июньских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent увеличивалась на 0,86% — до $28,07 за баррель.