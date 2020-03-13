https://static.news.ru/photo/03391d34-6512-11ea-9efc-fa163e074e61_660.jpg Дмитрий Песков Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Россия заранее приняла меры, позволяющие частично компенсировать последствия негативных процессов, происходящих в мировой экономике, рассказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. По его словам, пандемия коронавируса нового типа (COVID-19) стала триггером и спровоцировала обострение.

РФ благодаря заранее принятым мерам обладает возможностью демпфировать негативный эффект от этой мировой конъюнктуры, — цитирует чиновника ТАСС.

Он также ответил на вопрос, сдавал ли глава РФ Владимир Путин тест на COVID-19. По его словам, данные о здоровье лидера не для широкой публики, но кремлёвские медики делают всё, чтобы оградить руководителя государства от болезней.

Песков добавил, что распространение инфекции не повлияет на график президента. Пресс-секретарь президента призвал коллег-журналистов следить за своим здоровьем и отказаться от участия в мероприятиях при любом недомогании, похожем на симптомы COVID-19.

О вспышке COVID-19 власти Китая объявили 31 декабря 2019 года. К 13 марта заразились 131851 человек, умерли 4948, выздоровели около 70 тысяч. За последние сутки в РФ зафиксировали 6 новых случаев заражения: четыре в Москве и по одному в Краснодарском крае и Калининграде. На данный момент есть данные о 32 заболевших COVID-19.

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