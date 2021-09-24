Песков: «Газпром» выполняет все обязательства по поставкам газа в Европу

«Газпром» полностью соблюдает взятые на себя обязательства, которые касаются поставок газа в Европу. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в эфире телеканала «Россия — 1». По его словам, компания готова экспортировать газ ещё.

Можно ли взять газ больше у «Газпрома» и закачать в Европу? Можно, — ответил Песков.

Пресс-секретарь отметил, что ни у кого не может быть абсолютно никаких претензий к «Газпрому». По его словам, компания заинтересована и далее заключать контракты.

Ранее начальник управления структурирования контрактов и ценообразования «Газпром экспорта» Сергей Комлев отверг обвинения в недопоставках газа в Европу. Он отметил, что ЕС увеличил импорт газа в первом полугодии 2021-го на 31,5 млрд кубометров — на 33%, из которых отборы российского газа составили 17,2 млрд кубометров, или 22%.

По словам Комлева, влияние погоды на объёмы потребления газа в Европе является «могущественным и непредсказуемым» фактором. Фактическое потребление газа в европейских странах в первом полугодии 2021 года увеличилось почти на 39 млрд кубометров, до 316 млрд кубометров. При этом из-за погоды объемы расходуемого газа увеличились на 6,3 млрд кубометров.