Песков: экономику ждёт неуправляемый хаос без договорённостей по нефти

https://static.news.ru/photo/0a39bef4-7cb9-11ea-8741-fa163e074e61_660.jpg Дмитрий Песков Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Договорённости по ценам на энергоносители необходимы мировой экономике, иначе финансовая система погрузится в неуправляемый хаос, считает пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков.

Договорённости нужны, по сути, всему миру. Потому что если в итоге не будет этой сделки (ОПЕК+. — NEWS.ru.), то мировая экономика будет на пороге неуправляемого хаоса с ценами на энергоносители, — приводит слова представителя Кремля сайт «Вести.ру».

Мировые котировки на топливо рухнули 9 марта 2020 года более чем на 30%. Поводом стал провал переговоров о сокращении добычи между РФ и саудитами на фоне снижения потребления нефти.

Накануне Россия, Саудовская Аравия и другие страны ОПЕК+ договорились сократить объём добычи на 10 миллионов баррелей в сутки, чтобы восстановить рентабельные цены.

Организация стран — экспортёров нефти (ОПЕК) спрогнозировала рекордное снижение спроса на углеводороды в апреле 2020 года — на 20 миллионов баррелей в сутки. Среднегодовой показатель, по расчётам организации, сократится на 7 миллионов баррелей.

Ранее NEWS.ru сообщал, что новая сделка ОПЕК+ по сокращению суточной добычи нефти приведёт к росту стоимости чёрного золота ко второй половине 2020-го до $40 за баррель. В это верит вице-президент ЛУКОЙЛа Леонид Федун.