Песков дал прогноз развития экономики в 2021 году

https://static.news.ru/photo/1ef5fbda-3949-11eb-a020-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что падение российской экономики в 2021 году ожидается не таким сильным, как в 2020-м.

Мы, к сожалению, не сможем освободиться от негативного влияния всемирного кризиса, но в целом есть ожидания, что в следующем году падение не будет таким, как в этом, — цитирует РИА Новости Пескова.

По словам представителя Кремля, в этом году влияние кризиса «удалось минимизировать» и Россия преодолела этот этап «с наименьшим негативным эффектом в сравнении с целым рядом других стран».

Как писал NEWS.ru, расходы государства на преодоление пандемии коронавируса и вызванного ею экономического кризиса в 2020 году в России отстали от ведущих стран мира, и в последующие три года масштабной поддержки не предполагается. Об этом говорится в комментарии рейтингового агентства «Национальные кредитные рейтинги» (НКР). «Чрезвычайно консервативные» расходы России будут тормозить восстановление экономики после пандемии, и это может отнять у ВВП до 1 п. п. роста в будущем году, полагают аналитики. По данным МВФ, бюджетные траты на здравоохранение и пострадавшие от кризиса сферы экономики в РФ составили 2,4% ВВП, в то время как в Канаде, США и Австралии на это было потрачено порядка 12% ВВП. Меньше чем в России доля таких расходов была только в Индии (1,8%), Турции (0,8%) и Мексике (0,7%).