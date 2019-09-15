https://static.news.ru/photo/6442652a-d7d4-11e9-b031-fa163e074e61_660.jpg Фото: saudiaramco.com

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что атака дронов на нефтяную инфраструктуру в Саудовской Аравии не способствует стабилизации рынка энергоносителей.

Подобные турбуленции не способствуют стабилизации рынка энергоносителей, — цитирует РИА Новости Пескова.

По его словам, лидеру Владимиру Путину доложили о нападении беспилотников на нефтеперерабатывающие заводы арабской страны. Власти Саудовской Аравии не обращались к РФ за помощью, добавил представитель Кремля.

Как ранее писал News.ru, по распространённой версии, в атаке участвовали 10 дронов. Диверсии подвергся крупнейший в мире НПЗ вблизи города Абкайк, где проживает много западных экспертов, а также НПЗ в районе Хурайс, в котором расположено второе по величине нефтяное месторождение Саудовской Аравии. После нападений вспыхнул сильный пожар. Позднее власти королевства заявляли, что огонь был локализован.

Если поначалу в ситуации фигурировала версия о причастности к атакам боевиков йеменского повстанческого движения «Ансар Аллах», то позже появились данные о вине неназванных иранских сил. В Министерстве иностранных дел Ирана эту версию назвали ложью.

Также сообщалось, что рынок нефти может вырасти на $5–10 за баррель после атаки дронов на нефтяные объекты. По мнению трейдеров и аналитиков, впоследствии чёрное золото может подорожать до $100.