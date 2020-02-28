Руководитель Федерального казначейства может обзавестись первым заместителем. Соответствующие поправки подготовлены в постановление «О федеральном казначействе».
Внесение этой должности обусловлено необходимостью выполнения задач по системе казначейских платежей и её интеграции с платёжными системами, среди них национальная система платёжных карт и Система быстрых платежей Банка России.
Отмечается, что введение должности первого зама не отразится на общем количестве заместителей главы Казначейства,
NEWS.ru сообщал, что Росфинмониторинг и Казначейство будут контролировать деньги нацпроектов.
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