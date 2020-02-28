https://static.news.ru/photo/6b9fe044-5a25-11ea-9b54-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Руководитель Федерального казначейства может обзавестись первым заместителем. Соответствующие поправки подготовлены в постановление «О федеральном казначействе».

Внесение этой должности обусловлено необходимостью выполнения задач по системе казначейских платежей и её интеграции с платёжными системами, среди них национальная система платёжных карт и Система быстрых платежей Банка России.

Отмечается, что введение должности первого зама не отразится на общем количестве заместителей главы Казначейства, сообщает «Интерфакс».

NEWS.ru сообщал, что Росфинмониторинг и Казначейство будут контролировать деньги нацпроектов.