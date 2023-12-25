«Первый шаг к дедолларизации»: нобелевский лауреат о конфискации активов РФ Нобелевский лауреат Шиллер сравнил конфискацию активов России с катаклизмом

Фото: Carsten Rehder/dpa/Global Look Press

Использование замороженных российских активов для помощи Украине может иметь последствия катаклизма для современной экономической системы, в которой доминирует доллар, заявил в интервью итальянской газете La Repubblica лауреат Нобелевской премии по экономике, профессор Йельского университета Роберт Шиллер. По его мнению, такие действия способны побудить людей в мире начать откладывать сбережения в иной валюте.

Я не могу убедить себя в том, что это правильный путь. <...> Помимо того, что это станет подтверждением для российского лидера, что то, что происходит на Украине, — это прокси-война, это может парадоксальным образом обернуться против Америки и всего Запада, — сказал Шиллер.

Он указал, что в случае принятия решения о конфискации десятки стран, конвертирующих свои сбережения получат сигнал о том, что произошедшее с РФ может коснуться любого государства. По словам экономиста, это «разрушит ореол безопасности, которым окружен доллар, и станет первым шагом к дедолларизации».

По данным Министерства финансов США, после начала специальной военной операции на Украине Евросоюз и страны G7 заморозили около $280 млрд активов Центробанка РФ в виде денежных средств и ценных бумаг. В свою очередь российский Минфин оценивал замороженные активы в $300 млрд.

Ранее стало известно, что администрация президента США Джо Байдена начала срочные переговоры с союзниками об использовании замороженных российских активов для помощи Украине. По данным американских СМИ, стимулом к переговорам послужил отказ сената Конгресса США одобрить новый пакет помощи Киеву.

В этой связи заместитель главы МИД России Сергей Рябков заявил, что конфискация российских активов может привести к тому, что отношения РФ и США будут окончательно разорваны. Дипломат уточнил, что еще одной причиной разрыва отношений может стать нагнетание военной эскалации.