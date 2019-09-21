https://static.news.ru/photo/e1d657aa-dd36-11e9-b7e2-fa163e074e61_660.jpg Андрей Нечаев Фото: Александр Щербак/ТАСС

Повышение пенсии в 13 регионах РФ — всего лишь попытка сэкономить со стороны государства. Именно такое заявление сделал первый министр экономики России Андрей Нечаев.

Он подчёркивает, что в основном в список попали северные регионы страны. За исключением Еврейской автономной области. Нечаев отмечает, что во всех подобных регионах очень трудные условия жизни, в уровень прожиточного минимума выше общего по России.

Но каким боком туда попала Московская область — известно только авторам этого постановления, — приводит слова Нечаева портал «URA.RU».

Пенсии повысят пожилым людям из республик Коми и Саха, Камчатского, Приморского и Хабаровского краев, Архангельской, Магаданской, Мурманской и Московской областей, а также Ханты-Мансийского, Ненецкого, Чукотского автономных округов и Еврейской автономной области.

Ранее премьер-министр страны Дмитрий Медведев говорил, что 13 регионам требуются повышенные доплаты, так как там «просто дороже жизнь». К тому же, подчеркивал он, на территории этих областей принят более высокий уровень прожиточного минимума.

— Но мне кажется, что скрытый, неафишируемый смысл состоял в нежелании повышать бюджетные расходы. Хотя для этого есть все возможности: сейчас в России бюджет вполне благополучный, — комментирует это заявление первый министр экономики РФ.

Как ранее писал News.ru, Кабмин одобрил законопроект о субсидиях регионам на социальные доплаты неработающим пенсионерам.