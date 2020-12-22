Первый канал больше не будет государственным

https://static.news.ru/photo/dd9223bc-44a1-11eb-a437-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Согласно указу президента России Владимира Путина, Первый канал будет приватизирован, а доля государства в нём сократится с 51% (контрольный пакет) до 34%. У государства при этом останется лишь «золотая акция» канала.

Указ о приватизации Первого канала Владимир Путин подписал ещё 21 декабря, пишет «Коммерсант». Отмечается, что это будет сделано для повышения финансовой устойчивости канала.

Указом президента предписано, что приватизация будет производиться за счёт увеличения уставного капитала АО «Первый канал» путем допэмиссии акций и их реализации негосударственным акционерам. На процесс приватизации телеканала отводится три месяца, а контролировать переход Первого канала от государства в частные руки будет правительство России. Оно же обязано определить и перечень акционеров канала.

Сейчас 51% «Первого» принадлежит государству и его структурам: Росимуществу — 38,9%, ФГУП ИТАР-ТАСС — 9,1% и ФГУП «ТТЦ ''Останкино''» — 3%. Еще 29% в АО «Первый канал» владеет «Национальная Медиа Группа» (НМГ), которая контролируется несколькими компаниями, включая банк «Россия» Юрия Ковальчука и его партнёров, — пишет издание.

При это до сентября 2020 года ещё 20% оставались во владении банка ВТБ, который купил этот пакет у Романа Абрамовича. Затем ВТБ перепродал эти акции неизвестному инвестору, имя которого не раскрывалось.

Издание отмечает, что необходимость приватизации Первого канала продиктована его финансовыми проблемами, возникшими ещё в 2014 году. Ещё тогда руководство канала просило государство о финансовой помощи. Канал оценивал, что ежегодно ему будет нужно порядка 6,5 млрд рублей до 2021 года, а затем по 5 млрд рублей каждый год до 2025 года.

Как сообщал NEWS.ru, ранее Первый канал опроверг слухи о закрытии программы Елены Малышевой «Жить здорово!».

Сообщение о закрытии программы появилось в Instagram-аккаунте Star News Russia. В посте отмечалось, что причиной закрытия шоу о здоровье стала его убыточность, а Первый канал находится на грани банкротства, так как транслирует программы, которые приносят одни убытки.

Ещё в октябре Первый канал по неназванной причине исключил из сетки вещания сериал «Гадалка» с Михаилом Пореченковым. Канал успел показать лишь семь эпизодов из 16.