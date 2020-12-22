Первый канал больше не будет государственным

Согласно указу президента России Владимира Путина, Первый канал будет приватизирован, а доля государства в нём сократится с 51% (контрольный пакет) до 34%. У государства при этом останется лишь «золотая акция» канала.
Указ о приватизации Первого канала Владимир Путин подписал ещё 21 декабря,
Указом президента предписано, что приватизация будет производиться за счёт увеличения уставного капитала АО «Первый канал» путем допэмиссии акций и их реализации негосударственным акционерам. На процесс приватизации телеканала отводится три месяца, а контролировать переход Первого канала от государства в частные руки будет правительство России. Оно же обязано определить и перечень акционеров канала.
Сейчас 51% «Первого» принадлежит государству и его структурам: Росимуществу — 38,9%, ФГУП ИТАР-ТАСС — 9,1% и ФГУП «ТТЦ ''Останкино''» — 3%. Еще 29% в АО «Первый канал» владеет «Национальная Медиа Группа» (НМГ), которая контролируется несколькими компаниями, включая банк «Россия» Юрия Ковальчука и его партнёров, — пишет издание.
При это до сентября 2020 года ещё 20% оставались во владении банка ВТБ, который купил этот пакет у Романа Абрамовича. Затем ВТБ перепродал эти акции неизвестному инвестору, имя которого не раскрывалось.
Издание отмечает, что необходимость приватизации Первого канала продиктована его финансовыми проблемами, возникшими ещё в 2014 году. Ещё тогда руководство канала просило государство о финансовой помощи. Канал оценивал, что ежегодно ему будет нужно порядка 6,5 млрд рублей до 2021 года, а затем по 5 млрд рублей каждый год до 2025 года.
Как сообщал NEWS.ru, ранее Первый канал опроверг слухи о закрытии программы Елены Малышевой «Жить здорово!».
Сообщение о закрытии программы появилось в Instagram-аккаунте Star News Russia. В посте отмечалось, что причиной закрытия шоу о здоровье стала его убыточность, а Первый канал находится на грани банкротства, так как транслирует программы, которые приносят одни убытки.
Ещё в октябре Первый канал по неназванной причине исключил из сетки вещания сериал «Гадалка» с Михаилом Пореченковым. Канал успел показать лишь семь эпизодов из 16.