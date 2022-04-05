Первый иностранный банк в РФ решил не выплачивать вознаграждение акционерам

Первый иностранный банк в России отказался от выплат дивидендов своим акционерам. Это российская «дочка» венгерской OTP Group — ОТП Банк, сообщает РБК.

Информация об отказе от выплат дивидендов за прошлый год содержится на сайте раскрытия корпоративной информации банка. Решение не распределять чистую прибыль за 2021 год в сумме 2,8 млрд рублей. По словам представителя ОТП Банка, это было сделано по рекомендации Центробанка.

К тому же перевод денег в Венгрию технически затруднён, да и самому банку могут понадобиться средства для покрытия возможных потерь.

ОТП Банк стал первым банком с иностранным участием, который не стал отправлять вознаграждение акционерам. Накануне общее собрание акционеров проводил банк «Хоум Кредит», который принадлежит чешской Home Credit Group, но там вопрос о выплате дивидендов не рассматривался.

ОТП Банк по активам занимает в России 42-е место (172,4 млрд руб. на 1 февраля) и 32-е место по капиталу (33,9 млрд руб.). Российская дочка венгерской группы в 2014 — 2015 годах была убыточной, но в пандемию 2020 года осталась прибыльной.

Ранее сообщалось, что США намерены расширить антироссийский санкционный список, включив в него ряд российских банков, в том числе «Сбер». ЕС ввёл санкции против российских банков, среди которых ВТБ, Альфа-Банк, «Открытие», банк «Россия» и Промсвязьбанк.