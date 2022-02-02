Первый банк в России начал эксперимент с четырёхдневной рабочей неделей

Первый банк в России начал эксперимент с четырёхдневной рабочей неделейСовкомбанк начал эксперимент с четырёхдневной рабочей неделей
Совкомбанк с января 2022 года начал эксперимент с укороченной неделей для работающих удалённо сотрудников. Он охватит меньше 5% персонала, но банк не исключает его расширения. Другие банки пока не рассматривают отказ от стандартной пятидневки, пишет РБК.
Эксперимент по переводу части сотрудников Совкомбанка на четырёхдневную рабочую неделю
Как заявил представитель банка, в случае успеха такой график может быть введён для наиболее продуктивных сотрудников бэк-офиса, которые находятся на удалёнке. Переход на рабочую неделю с тремя выходными предполагает сохранение зарплаты на прежнем уровне.
В других банках сообщили, что пока не рассматривают переход на четырёхдневную рабочую неделю. Как пояснил управляющий директор по работе с персоналом Райффайзенбанка Владимир Химаныч, чтобы сохранить эффективность, сотрудникам придётся работать в более интенсивном режиме, что неизбежно повлечёт стресс.
Между тем основатель и президент SuperJob Алексей Захаров полагает, что согласно опросам, большинство банковских работников могут делать свою работу за два-три дня в неделю. По его словам, российские банки «всё больше превращаются в цифровые машины» и способны оптимизировать продолжительность работы персонала. Руководитель рекрутингового сервиса Facancy Алёна Владимирская также отмечает, что сокращённая рабочая неделя становится одним из преимуществ для соискателей, в особенности IT-специалистов.
Ранее психолог Марина Гладышева сообщила, что переход на четырёхдневную рабочую неделю сейчас дастся россиянам легче, чем несколько лет назад. По её словам, это связано в том числе с регулярными переменами из-за пандемии и переходом на удалённый режим работы. Как показал опрос, проведённый сервисом «Работа.ру», четыре дня в неделю мечтают работать три четверти россиян. Люди уверены, что сокращение количества рабочих дней позитивно скажется на работоспособности команды, но многие не уверены, что в их компании подобная схема работы может быть реализована.