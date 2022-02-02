Первый банк в России начал эксперимент с четырёхдневной рабочей неделей

Совкомбанк с января 2022 года начал эксперимент с укороченной неделей для работающих удалённо сотрудников. Он охватит меньше 5% персонала, но банк не исключает его расширения. Другие банки пока не рассматривают отказ от стандартной пятидневки, пишет РБК.

Эксперимент по переводу части сотрудников Совкомбанка на четырёхдневную рабочую неделю проводится среди способных работать на удалёнке сотрудников бэк-офиса банка, а также дочерней компании «Совкомбанк Технологии». Речь идёт и об ИТ-специалистах, и о сотрудниках других подразделений, включая топ-менеджеров. Новый формат и график работы в течение года протестируют около тысячи человек из 22,7 тысячи сотрудников Совкомбанка.

Как заявил представитель банка, в случае успеха такой график может быть введён для наиболее продуктивных сотрудников бэк-офиса, которые находятся на удалёнке. Переход на рабочую неделю с тремя выходными предполагает сохранение зарплаты на прежнем уровне.

В других банках сообщили, что пока не рассматривают переход на четырёхдневную рабочую неделю. Как пояснил управляющий директор по работе с персоналом Райффайзенбанка Владимир Химаныч, чтобы сохранить эффективность, сотрудникам придётся работать в более интенсивном режиме, что неизбежно повлечёт стресс.

Между тем основатель и президент SuperJob Алексей Захаров полагает, что согласно опросам, большинство банковских работников могут делать свою работу за два-три дня в неделю. По его словам, российские банки «всё больше превращаются в цифровые машины» и способны оптимизировать продолжительность работы персонала. Руководитель рекрутингового сервиса Facancy Алёна Владимирская также отмечает, что сокращённая рабочая неделя становится одним из преимуществ для соискателей, в особенности IT-специалистов.

Ранее психолог Марина Гладышева сообщила, что переход на четырёхдневную рабочую неделю сейчас дастся россиянам легче, чем несколько лет назад. По её словам, это связано в том числе с регулярными переменами из-за пандемии и переходом на удалённый режим работы. Как показал опрос, проведённый сервисом «Работа.ру», четыре дня в неделю мечтают работать три четверти россиян. Люди уверены, что сокращение количества рабочих дней позитивно скажется на работоспособности команды, но многие не уверены, что в их компании подобная схема работы может быть реализована.