Первые за долгое время торги акциями на ММВБ открылись ростом

Первые торги акциями после долгого перерыва на ММВБ открылись ростом. По данным торгов, рубль укрепляется к доллару и евро более чем на 1,3-2,7%. Российский рынок акций также перешёл к бурному росту и вырос больше чем на 10%.

Индекс Мосбиржи после частичного снижения на открытии торгов перешёл к росту, который составил 10,21%, индекс РТС компенсировал половину утреннего падения и снижается на 4,55%. Акции "Фосагро" на Мосбирже прибавляют более 22%, "Лукойла" - около 16%.

По итогам первой минуты торгов курс доллара составил 97,02 рубля, снизившись на 72 копейки к уровню предыдущего закрытия. Евро стоил 106,65 рубля, снизившись на 1,36 рубля.

Ранее сообщалось, что Банк России с 24 марта возобновит торги на Московской Бирже: до этого они не проводились с 28 февраля. В торгах примут участие акции 33 компаний из индекса МосБиржи, таких как «Газпром», Сбербанк, НЛМК, «Роснефть». Торги на срочном рынке контрактами на индекс Московской Биржи и отдельные акции, входящие в индекс Московской Биржи, будут проводиться в период с 10:00 до 14:00 мск в обычном режиме. Режим работы биржи в последующие дни Центробанк объявит позднее.

21 марта на МоcБирже возобновились торги в сегменте облигаций федерального займа (ОФЗ). Как сообщила председатель Банка России Эльвира Набиуллина, регулятор приостановил торги на Московской Бирже, чтобы избежать резких колебаний стоимости ценных бумаг в момент беспрецедентного изменения экономической ситуации.