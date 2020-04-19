Первые Aurus серийного производства передадут клиентам в марте 2021 года

Клиенты получат автомобили Aurus, которые будут произведены на заводе Ford Sollers в Елабуге (Татарстан), в марте 2021 года, сообщил глава Минпромторга РФ Денис Мантуров.
Готовим серийное производство, и с марта следующего года уже первые поставки серийно произведенных автомобилей мы будем отдавать нашим клиентам, — отметил министр в эфире программы «Действующие лица с Наилей Аскер-заде» на канале «Россия-1».
По его словам, сейчас идёт тестирование автомобилей.
Как ранее писал NEWS.ru, компания Aurus получила 700 предзаказов на выпуск автомобилей класса «люкс». Из них 65 заявок пока находятся в преддоговорной стадии.
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