Экономика

Первые Aurus серийного производства передадут клиентам в марте 2021 года

16:35, 19 апреля 2020
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Клиенты получат автомобили Aurus, которые будут произведены на заводе Ford Sollers в Елабуге (Татарстан), в марте 2021 года, сообщил глава Минпромторга РФ Денис Мантуров.

Готовим серийное производство, и с марта следующего года уже первые поставки серийно произведенных автомобилей мы будем отдавать нашим клиентам, — отметил министр в эфире программы «Действующие лица с Наилей Аскер-заде» на канале «Россия-1».

По его словам, сейчас идёт тестирование автомобилей.

Как ранее писал NEWS.ru, компания Aurus получила 700 предзаказов на выпуск автомобилей класса «люкс». Из них 65 заявок пока находятся в преддоговорной стадии.

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