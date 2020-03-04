https://static.news.ru/photo/ce9503ce-5e34-11ea-8464-fa163e074e61_660.jpg Кристалина Георгиева Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева заявила, что перспективы развития мировой экономики смещаются в сторону более неблагоприятного сценария в связи с распространением коронавируса.

За последнюю неделю мы наблюдали смещение к более неблагоприятному сценарию для мировой экономики, — цитирует ТАСС Георгиеву.

Она считает, что в 2020 году рост мировой экономики будет ниже уровня 2019 года. Более точные прогнозы Георгиева готова будет дать через несколько недель.

Как писал NEWS.ru, Георгиева также сообщила, что цены на нефть с начала года упали уже более чем на 15%, что привело к потери дохода основных экспортёров нефти в размере около $10 млрд.

Сейчас число заболевших коронавирусом по всему миру перевалило за 93 тысячи человек. В Китае остановили работу многие предприятия. От болезни умерли более 3,2 тысячи пациентов, выздороветь удалось более 50 тысячам.