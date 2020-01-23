Перехода на единую валюту в рамках Союзного государства (СГ) в ближайшее время не состоится по той причине, что Александр Лукашенко воспринимает эмиссию национальной валюты как один из главных признаков независимости, которой он пока «делиться» не планирует. Об этом NEWS.ru заявил председатель комиссии Парламентского собрания Союза Белоруссии и России по экономической политике Сергей Калашников.

Единая валюта была записана уже в договоре 1999 года о создании Союзного государства. И в 2000 году Россия выдала Белоруссии около $3 млрд на формирование единой валюты. Это был первый целевой транш. После этого РФ неоднократно давала на эти цели деньги. Сейчас единая валюта между нами невозможна, во всяком случае пока не будут достигнуты какие-то принципиальные договорённости по интеграции Минска и Москвы на определённых условиях в единое государство. Речь может идти, скорее, о Союзной Конфедерации. Сергей Калашников председатель комиссии Парламентского собрания СГ по экономической политике председатель комиссии Парламентского собрания СГ по экономической политике

Белорусский политолог Алексей Дзермант согласен с российским сенатором по той простой причине, что по сей день не решены ключевые экономические вопросы, не подписаны дорожные карты. По его мнению, белорусская сторона до решения этих вопросов о введении единой валюты «разговаривать даже не будет». «Перспектива туманна», — подчеркнул эксперт.

Если мы видим, что на пространствах Евразийского союза даже единый рынок энергоносителей может быть сформирован только не ранее 2025 года, что уж говорит об общей денежной единице. Алексей Дзермант белорусский политолог белорусский политолог

Между тем, мнение белорусского эксперта вторит позиции главы белорусского государства в части того, что введение единой валюты может «размыть» хрупкую суверенность. Предполагаемая единая валюта — это объединение экономик, а это значит, что каждая из сторон должна отказаться от экономической, а значит, и от значительной части политической независимости. Разница, по его словам, ещё и в том, что в качестве единой валюты белорусы видят не российский рубль, а некий союзный аналог рубля.

Также, отмечает аналитик, имеется существенный вопрос об эмиссии. Если не так важно, где будет находиться эмиссионный центр, то серьёзным яблоком раздора остаётся вопрос квоты — кто и сколько может печатать денег. Поскольку это важный рычаг влияния на монетарную политику Союзного государства, подчеркнул эксперт.

Между тем, председатель экспертного совета «Мастерская евразийских идей» Григорий Трофимчук полагает, что единицей единой союзной валюты должен быть, скорее, российский рубль, поскольку он более известен в мире. Белорусская же денежная единица для всего мира совершенно не авторитетна, сказал он.

Введение этой валюты могло бы снять вечную проблему нехватки средств не только у Белоруссии, но и стран-членов ЕАЭС. Примерно как это было сделано с единой валютой Евросоюза — евро. Общий российско-белорусский рубль мог бы стать новой авторитетной денежной единицей. Григорий Трофимчук председатель экспертного совета «Мастерская евразийских идей» председатель экспертного совета «Мастерская евразийских идей»

Кроме того, по его мнению, Минск панически боится поглощения его финансово-экономической системы Москвой. Но опасаться этого не стоит, так как «в противном случае Белоруссия будет поглощена кем-то другим, например, прибалтийскими странами вместе с Польшей».

Также Трофимчук полагает, что в свете актуальной мировой экономической ситуации рациональнее говорить о единой валюте ЕАЭС, нежели об общем союзном рубле.

Более радикально настроен эксперт по отношениям России и Белоруссии, замдекана факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ Андрей Суздальцев. Он категорически не верит в реальность единой валюты на территории Союзного государства.

Он напомнил, что ещё в начале 2000-х годов — на заре существования СГ — глава Белоруссии требовал у России за отказ от своей национальной валюты $2,5 млрд ежегодно. Помимо этого, отмечает аналитик, Лукашенко настойчиво требовал «себе второй эмиссионный центр». Но Россия на это пойти не могла, так как уже сталкивалась с этим в 1993 году при распаде СССР, когда все центробанки бывших советских республик произвольно печатали деньги.

Но причина даже не в этом, замечает Суздальцев, а в том, что в действительности Белоруссия «не хочет и не готова идти с нами под фатой Союзного государства». Да и России становится всё менее выгодно поддерживать существование такого «экстравагантного» союзника, выделяя ежегодные транши по $8-9 млрд в качестве, по сути, бескорыстной братской поддержки, подчеркнул эксперт. И это при том, что Белоруссия занимает в реальности откровенную антироссийскую позицию, «не поддерживая нас ни с Крымом, ни с Абхазией, ни с Южной Осетией», резюмировал замдекана факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ.