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Экономика

«Период охлаждения» могут распространить на все финансовые продукты

11:30, 15 июня 2021
Эльвира Набиуллина Эльвира Набиуллина Фото: Совет Федерации/flickr.com

Глава Центрального банка России Эльвира Набиуллина заявила, что регулятор хочет ввести «период охлаждения» для всех финансовых институтов. Об этом сообщает «Интерфакс».

Речь идёт о периоде, во время которого клиент имеет право отказаться от покупки финансового продукта или услуги. В настоящий момент он действует лишь в добровольном страховании.

По мнению Набиуллиной, «период охлаждения» должен быть сквозным, чтобы человек мог отказаться от любой услуги даже в случае навязывания. Глава ЦБ также отметила, что регулятор будет вводить определённые требования к тому, как финансовая организация должна продавать свои продукты, не вводя в заблуждение своих клиентов.

Ранее директор банковского института Высшей школы экономики Василий Солодков рассказал, что делать, если банк «навязал» платные услуги.

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