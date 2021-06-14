«Период охлаждения» могут распространить на все финансовые продукты

Глава Центрального банка России Эльвира Набиуллина заявила, что регулятор хочет ввести «период охлаждения» для всех финансовых институтов. Об этом сообщает «Интерфакс».
Речь идёт о периоде, во время которого клиент
По мнению Набиуллиной, «период охлаждения» должен быть сквозным, чтобы человек мог отказаться от любой услуги даже в случае навязывания. Глава ЦБ также отметила, что регулятор будет вводить определённые требования к тому, как финансовая организация должна продавать свои продукты, не вводя в заблуждение своих клиентов.
Ранее директор банковского института Высшей школы экономики Василий Солодков рассказал, что делать, если банк «навязал» платные услуги.