Переводы по СБП могут стать доступными для двух стран СНГ «Известия»: в СБП проработают вопрос переводов в Армению и Казахстан

Фото: Сергей Булкин/NEWS.RU

Новыми направлениями трансграничных переводов через систему быстрых платежей (СБП) могут стать Армения и Казахстан, передают «Известия» со ссылкой на два источника. Уточняется, что прорабатываются варианты сотрудничества и с другими странами ЕАЭС.

Один из источников уточнил, что сейчас российские банки тестируют взаимодействие с клиринговым центром национального сервиса (НСПК), который налаживает работу с заграничными системами. По словам собеседника издания, работа с Ереваном и Астаной находится только на начальном этапе. Другой источник уточнил, что вопрос лишь на стадии переговоров.

Пилотный проект по трансграничным переводам через СБП, который предполагает взаимодействие на уровне систем двух стран, планируется запустить в конце 2022 года, — заявили изданию в Банке России.

Там добавили, что первыми трансграничные переводы через СБП будут протестированы с системами Белоруссии.

В июле РБК сообщало, что «Тинькофф» будет оказывать услуги по проведению рублевых переводов в страны ближнего зарубежья через СБП. Ожидалось, что операции будут проходить в рублях с конвертацией в национальную валюту на стороне банка-получателя.