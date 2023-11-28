«Перестраховка»: экономист о запрете экспорта зерна из России Глава Зернового союза Злочевский: запрет экспорта зерна не повлияет на цены

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Запрет экспорта зерна из России, если количество запасов достигнет критической отметки в 10 млн т, никак не отразится на ценах, это не более чем перестраховка со стороны чиновников, заявил глава Российского зернового союза Аркадий Злочевский. Комментируя ситуацию НСН, эксперт подчеркнул, что в нынешнем сезоне нет поводов опасаться из-за возможного дефицита зерна.

Это смешно! <...> В нынешнем сезоне нет никаких предпосылок для того, чтобы бить тревогу, их не может быть по определению <...> Это, скорее, какая-то перестраховка, а не попытка повлиять на цены. Как обычно чиновники думают: как бы что не вышло, — пояснил Злочевский.

Он напомнил, что урожай уже достиг отметки в 145 млн т, а запасы составили 34 млн т. Эксперт уверен, что даже при высоком экспорте зерновых культур останется достаточно продукции для внутреннего рынка. Злочевский подчеркнул, что цены на зерновые снижались весь прошлый сезон и продолжают дальше опускаться. Он объяснил это тем, что производители вынуждены снижать производственный потенциал из-за недостаточного инвестирования.

У нас даже нет в текущих ценах отражения не то, чтобы инфляции, а курсовой разницы. Доллар сильно укрепился, рубль сильно ослаб, а это никак не отражается во внутренних ценах вообще. Аграрии очень плохо себя чувствуют и снижают производственный потенциал, — заключил Злочевский.

Правительство России ранее допустило введение запрета на экспорт зерна, если его запасы снизятся до критической отметки в 10 млн т. Ведение мониторинга запасов зерновых поручено Минсельхозу. При их снижении до минимума ведомство должно будет направить в Минпромторг и Минэкономразвития предложение о временном запрете на вывоз.