Стало известно о сроках поставки новых Superjet «Аэрофлоту» РБК: поставки самолетов Superjet New «Аэрофлоту» ожидаются в конце 2023 года

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Поставки первых самолетов Superjet с российским двигателем ПД-8 в авиакомпанию «Аэрофлот» ожидаются в конце 2023 года, пишет РБК со ссылкой на гендиректора компании «Иркут» Андрея Богинского. Он предположил, что эксплуатация этих машин начнется в следующем году.

У нас есть контракт с лизинговой компанией, в соответствии с которым мы работаем, сроки никто не менял — это конец 2023 года. Возможно, эксплуатация этих машин уже начнется в следующем году, поскольку на организацию процесса авиакомпании потребуется некоторое время, — отметил Богинский.

Ранее заместитель гендиректора «Иркута» Юрий Корицкий показал презентацию, объявляя о запуске нового бренда корпорации в Жуковском. Из нее следовало, что поставка Superjet «Аэрофлоту» ожидается лишь в третьем квартале 2024 года, сообщает РБК. В пресс-службе «Иркута» впоследствии сообщили, что сроки, обозначенные в презентации, являются некорректными.

Ранее вице-премьер — глава Министерства промышленности и торговли РФ Денис Мантуров заявил, что SSJ New в скором времени совершит первый полет, после чего российские авиакомпании получат модернизированные самолеты.

Также Мантуров рассказал, что в настоящее время Россия занимается разработкой отечественного дальнемагистрального самолета. По его словам, создание лайнера запланировано на 2028–2030 годы.