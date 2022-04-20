Частник с гарантией: перекупщики автомобилей готовы работать на репутацию

В начале апреля Ассоциация европейского бизнеса (представительство иностранных инвесторов в РФ) сообщила о падении продаж новых автомобилей на 63%. Вторичный рынок пока демонстрирует совершенно другие цифры: по данным «Автостата», в марте россияне купили 458 372 легковых автомобиля с пробегом. Это на 7,9% больше, чем в марте 2021 года. Однако инсайдеры считают, что поводов для оптимизма меньше, чем кажется. Представитель частного бизнеса поделился с корреспондентом NEWS.ru прогнозами на обозримое будущее и посоветовал беречь имеющиеся автомобили.

24 апреля в Москве прошла конференция автоперекупщиков. На мероприятии выступали как представители ремесла, так и крупные онлайн-площадки. По данным портала «Авито», через который продается большинство автомобилей в России, средняя цена подержанной машины в марте 2022 года достигла отметки 928 тысяч рублей: за последние два года этот показатель вырос вдвое. Активность покупателей постоянно меняется: пик просмотров объявлений отмечен в середине марта, а уже к середине апреля показатель оказался ниже, чем в феврале.

Другой любопытный момент, отмеченный аналитиками: у «перекупов» цены оказались привлекательнее, чем у крупных автодилеров. В среднем стоимость похожих автомобилей (с сопоставимым пробегом, годом выпуска и оснащением) у частников на 10–15% ниже — разница зависит от конкретной модели. Так, ходовые версии Lada Vesta 2018 года, с одним владельцем в ПТС и пробегом в районе 66-67 тысяч километров стоят около 700 тысяч рублей у частных продавцов и около 750 тысяч у дилеров. Чем дороже лот, тем ощутимее разница: для трёхлетних кроссоверов вроде Mazda CX-5 или VW Tiguan переплата при покупке в официальном салоне может составить от 150 до 300 тысяч.

Корреспондент NEWS.ru побеседовал с одним из участников конференции — автором блога «Честный перекуп» Андреем Мельниковым, известным в сообществе автомобилистов благодаря своей открытости: он регулярно делится с читателями самыми интересными случаями из практики и открыто выступает за «обеление бизнеса».

— Как будет меняться вторичный рынок до конца года?

— Сейчас рынок полностью замер. Продаж нет, спроса нет, предложение растет, если говорить именно о б/у машинах. Дилеры «затарены», кто-то прекращает закупки, частники начинают выставлять на продажу те машины, которые купили в мартовской панике из-за боязни потерять сбережения. Новых машин пока нет, с поставками беда, но покупать их тоже перестали — из-за неадекватных цен. Крупные ретейлеры начали выкупать «вторичку» по принципу обычных «перекупов» — обзвон, торги и так далее.

— Многие выбирают крупные автосалоны потому, что те дают гарантию на проданные автомобили. На конференции была озвучена тенденция, что и многие «перекупы», дорожащие своей репутацией, тоже готовы давать клиентам гарантии. Как это организовано?

— Да, уже сейчас даже я могу продавать авто с пробегом и с гарантией. Появляются такие сервисы (и я думаю, в ближайшие годы их станет еще больше), которые в партнерстве с дилерами дают гарантии на основные узлы автомобилей с пробегом. Разумеется, эта гарантия будет заложена в цену.

Сергей Булкин/NEWS.ru

— Какие тенденции на вторичном авторынке 2022 года вы можете отметить?

— Главная тенденция — мы снова начнем беречь и ценить свой автомобиль. В последние годы, особенно в крупных городах, наблюдалось просто потребительское отношение к машине, как в Европе и США. Ездит — и ладно. Год покатался, продал, купил следующую, в семье несколько машин и т. п. Да, мы стали жить лучше. Теперь машина снова может стать роскошью, и сама цена на нее, и содержание — подорожают страхование, запчасти. Этот процесс будет «размазан» на несколько лет.

— Когда и при каких раскладах восстановится спрос на автомобили?

— Восстановится в любом случае, при снятии санкций и возобновлении полномасштабной торговли с внешним миром — быстрее, в новых реалиях — дольше, но пешком мы в любом случае ходить не начнем, машины покупали, покупают и будут покупать. Уже началось снижение цен, и в определенный момент они дойдут до значений, за которые машины снова начнут покупать. Если провести аналогию с 2014 годом — все начиналось так же, рынок в итоге раскачивался примерно год.

— Какова ситуация с перегонщиками? Насколько такой способ покупки актуален сейчас? Есть ли смысл сейчас везти машину из Европы или еще откуда-либо?

— Перегонщики уже давно не гоняют машины сами, проще везти автовозом. Да, этот бизнес актуален, пока не закрыты границы между Европой и Белоруссией. Основной поток машин из Европы и США продолжает поступать из РБ. Смысл очень даже есть при условии стабильного курса валют. При курсе доллара в 70–80 рублей потянем, при 120 — конечно же, нет.

— Не грозят ли санкции обратным процессом — деградацией и возвратом к стихийным площадкам типа Люберец или Южного порта 90-х годов?

— Категорически нет. Общество оцифровалось. С санкциями или без них россияне будут покупать машины на интернет-сайтах. Хотя в Ростове-на-Дону и Краснодаре таких площадок всё еще великое множество и люди относятся к ним спокойно. В Москве и Питере, к сожалению, репутация серых дилеров очень испорчена.