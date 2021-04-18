Прошлогодний переизбыток нефти в хранилищах практически исчерпан

https://static.news.ru/photo/80fcd888-a066-11eb-b650-96000091f725_660.jpg Фото: Waltraud Grubitzsch/Global Look Press

Экономисты Citigroup и Международного энергетического агентства (МЭА) пришли к выводу, что избыток нефти в хранилищах, образовавшийся в условиях пандемии коронавируса и сокращения спроса на топливо, уже практически исчерпан.

Коммерческие запасы нефти в странах ОЭСР уже вернулись к среднему уровню за пять лет,— цитирует Bloomberg руководителя отдела исследований сырьевых товаров Citigroup Эда Морзе.

Избыточные запасы сейчас находятся только в Китае, который бережёт их для новых нефтеперерабатывающих заводов.

По оценкам МЭА, в хранилищах развитых стран осталось менее 20% дополнительных запасов, накопленных в прошлом году. Сейчас в запасе только 57 млн баррелей нефти, что в четыре раза меньше по сравнению с пиковыми показателями июля 2020 года (249 млн).

По данным Управления энергетической информации США, общие запасы нефти и нефтепродуктов в стране снизились в конце февраля до 1,28 млрд баррелей, то есть до докоронавирусного уровня, а запасы на Восточном побережье упали до самого низкого показателя за последние 30 лет.

Излишки нефти, собранные во временных плавучих резервуарах, тоже значительно сократились. По оценкам аналитиков IHS, за последние две недели они упали на 27%, до 50,7 млн баррелей. Это самый низкий показатель за прошедший год.

Как писал NEWS.ru, Россия в ближайшие 15 лет намерена нарастить запасы сырой нефти. Об этом сказано в проекте генеральной схемы развития нефтяной отрасли на период до 2035 года. Как сказано в документе, это необходимо «для поддержания устойчивого уровня добычи нефти». Запасы нефти планируется увеличить в объёме не менее 10,4 млрд тонн. Среднегодовой прирост запасов в перспективе до 2035 года должен превышать годовой уровень добычи в среднем в 1,2 раза.