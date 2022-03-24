Переход на оплату газа из России рублями назвали поводом отказаться от него

Переход на оплату российского газа рублями ускорит отказ других стран от него, сообщил член правления Независимого топливного союза Григорий Баженов изданию «Компания». Такое изменение создаёт сложности для покупателя, а в Европе уже обсуждают, как избежать энергетической зависимости от России.

Всё это только повышает транзакционные издержки, делает покупку неудобной и непрактичной. Учитывая, что в Европе многие экономисты и без того говорили о разных способах перехода к энергетике, которая не будет испытывать зависимости от российских поставок, боюсь, что новое, чисто политическое решение России только ускорит этот переход, — сказал Баженов.

Главный аналитик по нефтегазовому сектору «Открытия Инвестиции» Алексей Кокин заявил, что платить в рублях согласятся те страны, у которых нет других поставщиков. А вот ключевых европейских партнёров — Австрию и Германию — Россия может потерять. Европейская экономика в таком случае потерпит шок, но меньший, чем Россия, считает аналитик.

23 марта президент России Владимир Путин направил поручение правительству дать директиву компании «Газпром» по изменению валюты платежей за природный газ в действующих контрактах на рубли. По словам президента, изменения коснутся исключительно валюты платежа, в которой будут произведены последующие платежи.