Переговоры РФ с Польшей по газу сравнили с российско-украинским конфликтом

https://static.news.ru/photo/d0a43c4e-7b20-11ea-8086-fa163e074e61_660.jpg Фото: Str/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Соглашение между РФ и Польшей по транзиту газа в страны Западной Европы истекает в середине мая 2020 года. Варшава хочет отказаться от долгосрочных обязательств с «Газпромом» и предоставить компании бронировать мощности магистрали «Ямал-Европа» на аукционах, что менее привлекательно для Москвы.

Ситуация напоминает напоминает российско-украинский конфликт, долгое время пугавший Европу перебоями в поставках голубого топлива, пишет ТАСС со ссылкой на опрошенных экспертов. Польша, как и Киев, заявила об отказе от углеводорода из РФ после 2022 года.

Переговоры о контракте в сложившихся политических условиях мало реальны. Правящая партия Польши не может слезть с конька антироссийской риторики, — замглавы Фонда национальной энергетической безопасности Алексей Гривач.

Однако точного повторения сценария спора Москвы и Киева, скорее всего, не будет. На фоне резкого падения спроса на газ в Европе, у каждой из стороны есть свои причины для поиска компромисса.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Белоруссия инициирует вопрос о снижении в 2020 году стоимости российского газа для Минска, рассказал министр энергетики республики Виктор Каранкевич. По его словам, в мире идёт тенденция снижения цен на голубое топливо.