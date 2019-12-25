https://static.news.ru/photo/50fb654a-275f-11ea-9ad2-fa163e074e61_660.jpg Фото: Str/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Министр энергетики России Александр Новак рассказал, что российско-украинские договорённости по транзиту газа могут быть финализированы в последние выходные 2019 года.

По его словам, в последние несколько дней «Газпром», «Нафтогаз» и «Оператор газотранспортной системы Украины» работали над подписанием соглашения очень интенсивно и у российской стороны есть все основания полагать, что на выходных участники договоров финализируют документы, передаёт РБК.

В межоператорском соглашении должны быть прописаны условия взаимодействия газотранспортных систем и транспортный договор. Новак пояснил, что в протоколе речь идёт о минимальных объёмах транзита с перспективой их увеличения.

Изначально у нас были очень разные позиции: мы предлагали заключить контракт на срок от одного до трех лет и прокачку 25-35 млрд куб. м в год, а украинские коллеги — десятилетний контракт и как можно больший объем прокачки. Это были стартовые переговорные позиции, — сказал он.

Как писал NEWS.ru ранее, глава Министерства энергетики РФ Александр Новак рассказал, что обсуждение вопроса цены на газ между Россией и Белоруссией в настоящее время продолжается. Страны по указанному поводу ещё не приняли окончательного решения. По его словам, проблема обсуждения газа — это исключительно вопрос цены. Белоруссия, говорит Новак, хочет получить скидку при приобретении топлива.