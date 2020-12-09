Переговоры с Анкарой по закупке вакцины «Спутник V» ещё продолжаются

https://static.news.ru/photo/fb961be4-3a2d-11eb-b139-fa163e074e61_660.jpg Фото: Cover Images/Global Look Press

В Российском фонде прямых инвестиций (РФПИ) сообщили, что переговоры с Анкарой по закупке вакцины от коронавируса ещё не закончены.

Ранее глава Минздрава Турции Фахреттин Коджа заявил, что Анкара не будет покупать российскую вакцину от коронавирусной инфекции, поскольку она не соответствует надлежащей лабораторной практике (GLP). По словам Коджи, в Турции «эта вакцина также не смогла получить лицензию».

Переговоры с Турцией по вакцине продолжаются, — сообщил РИА Новости источник в РФПИ.

Как писал NEWS.ru, российская вакцина от коронавирусной инфекции нового типа — очень надёжная и эффективная. С таким заявлением выступил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на фоне отказа Турции от приобретения отечественной сыворотки.

Первая российская вакцина от коронавирусной инфекции «Спутник V» была зарегистрирована 11 августа после успешного этапа клинических испытаний. Сейчас идёт её пострегистрационный период исследований на 40 тысячах добровольцев.