Россия и Украина в Минске продолжат переговоры по транзиту газа. Следующая встреча представителей двух стран пройдёт 20 декабря.
После консультаций, состоявшихся в Берлине, к уже «не техническим» переговорам от России подключится глава «Газпрома» Алексей Миллер,
Ранее NEWS.ru сообщал, что украинская сторона заявила о приближающемся моменте подписания итогового договора по газу с Россией. Об этом рассказал министр энергетики Алексей Оржель. Он назвал подготовленное в Берлине решение «качественно доработанным».
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