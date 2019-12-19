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Экономисты считают самыми серьёзными угрозами в списке «адских санкций» США запрет на инвестиции в госдолг РФ. Если законопроект будет одобрен, правительство может решить продолжить копить резервы и отказаться от вложений средств, собранных в ФНБ, в проекты.

Однако, у России тоже есть достойный ответ на пакет ограничений: Москва может начать распродажу американских государственных бумаг. Вашингтону будет крайне неприятно, если РФ откажется от вложений в облигации федерального казначейства,...