Москва и Минск приостановили переговоры о тарифах на транзит нефти по нефтепроводу «Дружба» через Белоруссию. Стороны пока не достигли компромисса.
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Собеседник издания заявил, что поскольку неизвестны точные объёмы транзита, обсуждение тарифов потеряло смысл. В этой ситуации многое будет зависеть от того, чем закончатся переговоры между «Белнефтехимом» и российскими нефтяными компаниями. Они касаются премии в $6 на тонну к экспортному паритету, которую просит российская сторона, и на отмене чего настаивают в Белоруссии.
Ранее NEWS.ru сообщал, что исполняющий обязанности вице-премьера России Дмитрий Козак обсуждает со своим белорусским коллегой Игорем Ляшенко вопросы поставок нефти в республику. Об этом рассказал его официальный представитель Илья Джус. Белоруссия хочет включить в плату недополученную выручку от аварии на нефтепроводе «Дружба», однако с оценкой ущерба не согласна российская сторона.
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