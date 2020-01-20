https://static.news.ru/photo/3f42145e-c065-11e9-8b6b-fa163e074e61_660.jpg Фото: DanitaDelimont.com/Global Look Press

Москва и Минск приостановили переговоры о тарифах на транзит нефти по нефтепроводу «Дружба» через Белоруссию. Стороны пока не достигли компромисса.

Об этом сообщает газета «Коммерсант» со ссылкой на осведомлённые источники.

Собеседник издания заявил, что поскольку неизвестны точные объёмы транзита, обсуждение тарифов потеряло смысл. В этой ситуации многое будет зависеть от того, чем закончатся переговоры между «Белнефтехимом» и российскими нефтяными компаниями. Они касаются премии в $6 на тонну к экспортному паритету, которую просит российская сторона, и на отмене чего настаивают в Белоруссии.

Ранее NEWS.ru сообщал, что исполняющий обязанности вице-премьера России Дмитрий Козак обсуждает со своим белорусским коллегой Игорем Ляшенко вопросы поставок нефти в республику. Об этом рассказал его официальный представитель Илья Джус. Белоруссия хочет включить в плату недополученную выручку от аварии на нефтепроводе «Дружба», однако с оценкой ущерба не согласна российская сторона.