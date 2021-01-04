Переговоры министров ОПЕК+ перенесены на 5 января

https://static.news.ru/photo/9ec4f830-4ed3-11eb-953f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Переговоры стран ОПЕК+ о сокращении добычи нефти в феврале перенесены на вторник, 5 января, так как министрам не удалось достичь договорённости 4 января.

Как уточнили в секретариате ОПЕК, новая встреча начнётся в 17:30 мск (15:30 по Вене), передаёт ТАСС.

Заседание министров стран, входящих в ОПЕК+ прошло в понедельник. Картель собрался для того, чтобы определить уровень добычи нефти на февраль. До этого они встречались 3 декабря 2020 года, тогда министры договорились восстанавливать производство сырья с января в объёме, не превышающем 0,5 млн баррелей в сутки (б/c). Каждое следующее увеличение должно быть одобрено на отдельной встрече. В ходе шестичасовой дискуссии 4 января участникам переговоров не удалось достичь договорённостей.

Как писал NEWS.ru, российский вице-премьер Александр Новак в ходе приветственной речи на министерской встрече стран — участниц организации заявил, что Россия рассчитывает, что ОПЕК+ со временем будет использовать все механизмы стабилизации рынка нефти, в том числе наращивание добычи.