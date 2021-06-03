Перечислены причины роста цен на жильё в России

https://static.news.ru/photo/f87f76be-c4ff-11eb-83f6-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Вице-премьер России Марат Хуснуллин перечислил факторы роста цен на жильё во время пандемии коронавируса. Об этом сообщают «Известия».

По его словам, влияние на стоимость оказали остановка строек, срыв поставок и изоляция людей. Из-за этого наблюдалась нехватка трудовых ресурсов и материалов.

Кроме того, цены повышались в связи с общей мировой тенденцией к инфляции, следствием которой стало подорожание строительных материалов.

В мире разгоняется инфляция, все импортные комплектующие выросли в цене в валюте, а если они выросли в цене в валюте, то в рублях они становятся ещё выше, — подчеркнул Хуснуллин.

В заключение он отметил, что правительство разработало ряд экономических мер, которые должны остановить рост цен. В скором времени о них сообщит президент России Владимир Путин.

Ранее представители общественной организации предпринимателей «Деловая Россия» направили Хуснуллину предложения, которые позволили бы сократить себестоимость квартир в новостройках на 15%. Они предложили изменить процедуру подключения домов к инженерным и коммунальным сетям.