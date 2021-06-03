Перечислены причины роста цен на жильё в России

Вице-премьер России Марат Хуснуллин перечислил факторы роста цен на жильё во время пандемии коронавируса. Об этом сообщают «Известия».
По его словам, влияние на стоимость
Кроме того, цены повышались в связи с общей мировой тенденцией к инфляции, следствием которой стало подорожание строительных материалов.
В мире разгоняется инфляция, все импортные комплектующие выросли в цене в валюте, а если они выросли в цене в валюте, то в рублях они становятся ещё выше, — подчеркнул Хуснуллин.
В заключение он отметил, что правительство разработало ряд экономических мер, которые должны остановить рост цен. В скором времени о них сообщит президент России Владимир Путин.
Ранее представители общественной организации предпринимателей «Деловая Россия» направили Хуснуллину предложения, которые позволили бы сократить себестоимость квартир в новостройках на 15%. Они предложили изменить процедуру подключения домов к инженерным и коммунальным сетям.