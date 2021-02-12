Пенсионный фонд могут объединить с ФСС и ФОМС

https://static.news.ru/photo/0eda9546-6f5c-11eb-bb47-96000091f725_660.jpg Фото: Aleksey Bychkov/Global Look Press

Пенсионный фонд России (ПФР), Фонд соцстрахования (ФСС) и Фонд обязательного медицинского страхования (ФОМС) могут объединить в одну структуру. Такой шаг позволит создать «единое окно» для получения соцподдержки, а государство за счёт оптимизации расходов сэкономит 120 млрд рублей.

Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на источники, близкие к правительству. Собеседники издания объяснили именно предстоящей реформой отставку Максима Топилина с поста главы ПФР.

Завкафедрой страхования университета «Синергия» Ирина Логвинова считает, что объединение фондов подразумевает оптимизацию взаимоотношений между гражданами и госструктурами в части облегчения документооборота.

Ожидается, в частности, что граждане не должны будут предоставлять множество документов для получения тех или иных услуг, — подчеркнула эксперт.

Ранее NEWS.ru сообщал, что с ПФР явно происходит что-то неладное. Сначала стала появляться информация, что Максим Топилин уйдёт в отставку, и не прошло и дня, как правительство официально объявило нового хранителя пенсий россиян. Им стал Андрей Кигим, ранее на протяжении почти восьми лет возглавлявший Фонд социального страхования. NEWS.ru разбирался, что сделает с ПФР Андрей Кигим.