Пенсионный фонд могут объединить с ФСС и ФОМС

Пенсионный фонд России (ПФР), Фонд соцстрахования (ФСС) и Фонд обязательного медицинского страхования (ФОМС) могут объединить в одну структуру. Такой шаг позволит создать «единое окно» для получения соцподдержки, а государство за счёт оптимизации расходов сэкономит 120 млрд рублей.
Об этом
Завкафедрой страхования университета «Синергия» Ирина Логвинова считает, что объединение фондов подразумевает оптимизацию взаимоотношений между гражданами и госструктурами в части облегчения документооборота.
Ожидается, в частности, что граждане не должны будут предоставлять множество документов для получения тех или иных услуг, — подчеркнула эксперт.
Ранее NEWS.ru сообщал, что с ПФР явно происходит что-то неладное. Сначала стала появляться информация, что Максим Топилин уйдёт в отставку, и не прошло и дня, как правительство официально объявило нового хранителя пенсий россиян. Им стал Андрей Кигим, ранее на протяжении почти восьми лет возглавлявший Фонд социального страхования. NEWS.ru разбирался, что сделает с ПФР Андрей Кигим.