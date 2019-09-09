https://static.news.ru/photo/34e371b2-d300-11e9-8fbf-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Когда российские власти предложили гражданам концепцию индивидуального пенсионного капитала с автоматическим переводом части доходов в НПФ, население отрицательно отреагировало на эту идею. Новая реформа — попытка восстановить лояльность работающих жителей, так как авторы системы каждый раз подчеркивают, что решение о переводе накоплений будет исключительно добровольным, рассказала News.ru вице-президент РФИ Банка Елена Чижевская.

В ином случае, если годами держать средства при таких невыгодных условиях, продолжает она, люди попросту потеряют деньги и останутся к старости с маленьким финансовым запасом, который не сможет обеспечивать их нужды в период нетрудоспособности. Сама же пенсионная система реформируется с 2013 года, но пока создать эффективно работающий алгоритм, удовлетворяющий и Кремль и будущих пенсионеров, не удалось.

Особенно ударило по доверию граждан прошлогоднее решение об увеличении пенсионного возраста для мужчин и женщин, тем более, что за последние годы реальные доходы населения существенно снизились, а закредитованность — выросла, — пояснила топ-менеджер.

Россияне и раньше мало доверяли НПФ, а в свете последних событий, когда руководители подобных организаций покидали РФ с накоплениями граждан, многие опасаются за свои деньги, отложенные на старость. Ещё один фактор, вызывающий недовольство — это низкая прибыльность, едва покрывающая уровень инфляции.

Ранее News.ru сообщал, что Министерство труда и социальной защиты РФ предложило запретить НПФ. работать с агентскими сетями, оказывающими услуги по переводу пенсионных накоплений россиян. Причиной называется то, что часто накопления переводят в НПФ без реального волеизъявления граждан.