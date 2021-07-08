Пенсионному фонду предрекли новую «дыру»

СМИ узнали о предложенных Минфином мерах по увеличению налоговых поступлений в бюджет. В их числе увеличение страховых взносов с зарплат выше 122 тысяч рублей в месяц. Минфин уже успел эту информацию опровергнуть, а эксперты — раскритиковать предложение. Они опасаются, что рост нагрузки на труд «дорогих» сотрудников приведёт, как ни странно, к росту нагрузки на пенсионную систему и дефициту Пенсионного фонда России. Гораздо эффективнее было бы доработать прогрессивную шкалу налогообложения, считают экономисты. Услышат ли их власти — большой вопрос.

О предложениях Минфина сообщили журнал Forbes , а также «Известия» . Первый — ссылаясь на свод предложений бюджетной комиссии, вторые — на источники, близкие к правительству.

Так, кабмин рассматривает возможность повысить планку окладов, с которых в Пенсионный фонд отчисляются взносы в размере 22%. Сейчас такие правила установлены для зарплат до 1,46 млн рублей в год (около 122 тысяч рублей в месяц). С доходов тех, кто получает больше, в ПФР отчисляется только 10%. Соответственно, чем он выше, тем дольше компании придётся платить страховые взносы не по льготному, а по обычному тарифу.

По расчётам Минфина, это может принести госбюджету 16 млрд рублей в 2022 году и до 45 млрд рублей к 2024 году. По итогам 2020 года, отмечала ранее Счётная палата, из-за карантинных мер и установленных льгот по уплате страховых взносов поступления сократились на 211 млрд рублей. В общей сложности фонд получил 5,5 трлн рублей страховых взносов, что составило 96,3% от прогнозируемого объёма.

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В качестве ещё одного способа увеличить поступления в бюджет Минфин предлагает расширить налогооблагаемую базу по налогу на роскошь — имущество, совокупной стоимостью свыше 500 млн рублей. Его владельцев намерены обложить налогом по ставке 0,3%.

Напомним, сейчас собственники платят повышенную ставку по налогу на имущество в 2%, если стоимость отдельного объекта превышает 300 млн руб. По общему правилу на дома, квартиры, хозпостройки и гаражи распространяется ставка в 0,1%, на нежилые помещения — 0,5%. Ожидается, что мера позволит дополнительно получать по 50 млрд рублей ежегодно.

Всего в списке предложений Минфина девять мер. Помимо упомянутых выше ведомство планирует увеличить акциз на алкоголь с 2022 года на 10% по сравнению с текущими ставками, а также ввести акциз на сахаросодержащие напитки (+100 млрд рублей); снизить порог беспошлинной торговли с €200 до €100 (+20 млрд рублей); повысить плату за использование радиочастотного спектра в два раза (+22 млрд рублей). Таким образом, в сумме эти изменения будут приносить бюджету более 140 млрд рублей в год.

Между тем в пресс-службе Минфина поспешили заявить, что «на данный момент изменения в системе уплаты страховых взносов не рассматриваются».

NEWS.ru ранее писал о планируемой «донастройке» налоговой системы. Власти хотят новыми сборами пополнить бюджет на 400 млрд рублей. Из-за пандемии серьёзно выросла нагрузка на бюджет, при этом его доходы не растут, а потому правительство ищет резервы пополнения доходной части госказны, комментирует доцент базовой кафедры ТПП РФ «Развитие человеческого капитала» РЭУ им. Г. В. Плеханова Людмила Иванова-Швец.

Впрочем, если говорить конкретно о повышении страховых взносов с зарплат и введении налоговой ставки на дорогостоящее имущество, то обе эти меры к федеральному бюджету прямого отношения не имеют, указывает доктор экономических наук Никита Кричевский.

Налог на имущество идёт в региональные бюджеты, а коврижки от изменения порядка взносообложения — в ПФР. Косвенно — да, через уменьшение трансферов; прямого нет, — написал экономит в своём Telegram -канале .

antiskrepa/telegram.org Никита Кричевский

Пенсионные взносы вообще отдельная тема. В моменте всё правильно, объясняет Кричевский, ПФР получит больше средств (вкупе с ожидающим экономику проинфляционным ростом доходов), но в перспективе всё не так радужно. Большие взносы приведут к более высоким начисленным пенсиям, а это, при прочих равных, может усугубить дефицит бюджета ПФР, опасается эксперт. По его мнению, прогрессивный подоходный налог в данном случае был бы «более адекватен» при условии перераспределения сверхдоходов НДФЛ через федеральную казну в регионы.

Аналогичного мнения придерживается руководитель отдела аналитических исследований Высшей школы управления финансами Михаил Коган.

Для государства плюсы очевидны — пополнение социальных фондов за счёт наиболее обеспеченных слоев населения с высокой зарплатой. Для работодателей и работников это скорее инициатива со знаком «минус»: первым придётся уплачивать больше денег в ПФР , а вторые могут либо лишиться ожидаемых прибавок, либо увидеть сокращение белой зарплаты до точки отсечения в 120 тысяч в месяц. За счёт этих инициатив Минфин пытается закрыть существующие дыры в пенсионном обеспечении, не понимая или не думая о том, что тем, чьи отчисления будут повышены в ближайшее время, пенсии придётся платить значительно больше. То есть будущий дефицит бюджета Пенсионного фонда может стать ещё больше. Михаил Коган руководитель отдела аналитических исследований Высшей школы управления финансами руководитель отдела аналитических исследований Высшей школы управления финансами

По словам эксперта, для пополнения бюджета и отчисления части средств из дополнительных доходов в социальные фонды гораздо эффективнее было бы доработать прогрессивную шкалу налогообложения, не останавливаясь на введении НДФЛ в размере 15% (эта ставка действует в отношении тех, чей доход превышает 5 млн рублей в год).

Де-факто всё это выглядит как оптимизация налоговой отрасли, которую, правда, стоило провести на несколько лет раньше, считает Коган.

Партнёр юридической компании PG Partners Светлана Петрикова отмечает, что увеличение налоговой нагрузки в основном коснётся крупных организаций.

Повышение порога накопления напрямую затронет многие отрасли с высококвалифицированными специалистами, зарплаты которых выше нынешнего уровня льготных страховых выплат. Не так много компаний в нашей стране способны платить зарплату сотрудникам свыше 100 тысяч рублей. Серые и черные зарплаты у нас преимущественно распространены в малых и средних предприятиях, где такие высокие зарплаты — редкость, поэтому вряд ли данная мера приведёт к серьёзному росту зарплат в конвертах. Светлана Петрикова партнёр юридической компании PG Partners партнёр юридической компании PG Partners

В стране только 7% работников на данный момент имеют зарплату в 1,4 млн рублей в год, а значит предложенная Минфином «донастройка» не приведёт к существенному увеличению собираемости налогов, добавляет гендиректор платформы «Рокет Ворк» Анастасия Ускова.

А вот работодателям придётся дольше тянуть налоговую лямку до льготной суммы, а кто-то и вовсе может притормозить подъём зарплат сотрудникам, чтобы сэкономить. Также есть вероятность, что дополнительные расходы на ФОТ компании начнут компенсировать за счёт «плюшек» — программ ДМС, корпоративных фитнесов, скидок, образовательных программ и компенсации питания там, где они есть, что может негативно сказаться на лояльности сотрудников. Также повышение стоимости каждого работника бизнес будет «зашивать» в стоимость своих товаров и услуг, что на фоне падающих доходов и провисающего спроса, может угрожать бизнесу снижением оборотов. Анастасия Ускова гендиректор платформы «Рокет Ворк» гендиректор платформы «Рокет Ворк»

Увеличивать налоговое давление на бизнес, который должен как раз быть драйвером развития экономики, в период кризиса — подход довольно странный, говорит эксперт.

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Судя по всему, правительство в первую очередь хочет найти средства для того чтобы покрыть свои расходы на борьбу с пандемией и поддержку бизнеса и граждан, которые, по данным Счётной палаты, составили 2,86 трлн рублей за 2020 год. При этом порядка 569,3 млрд рублей было направлено на поддержку семей с детьми, а 378,2 млрд рублей — на различные дотации.

А чтобы не разорять копилку национального благосостояния, пополнять опустевший от социальных выплат бюджет решили за счёт самих же граждан и бизнеса, — говорит Ускова.

Что касается страховых взносов, многое будет зависеть от того, каким образом будет изменён лимит для регрессивной шкалы, полагает доцент экономического факультета РУДН Мария Петровская.

На сегодняшний день средняя заработная плата выше 120 тысяч рублей в месяц характерна всего для нескольких регионов и отраслей, это, прежде всего, добыча нефти и газа, деятельность в области информации и связи, финансовая и страховая деятельность, покупка-продажа недвижимости и ряд других. Скорее всего, повышение страховых взносов приведёт к тому, что работодатель будет не заинтересован в повышении заработной платы сотрудников отчасти из-за «жадности отдельных производителей», а по большей части из-за ограниченных финансовых возможностей. Мария Петровская завкафедрой бухучёта, аудита и статистики РУДН завкафедрой бухучёта, аудита и статистики РУДН

Это, в свою очередь, может повлечь отток из вышеназванных регионов и отраслей высококвалифицированных кадров, так как заработная плата российских специалистов является высокой только по сравнению со средними зарплатами в РФ, для развитых стран характерны более высокие планки (прежде всего в IT сфере), заключает Петровская.