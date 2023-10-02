Пенсионная реформа пять лет спустя: что она дала россиянам и чего лишила Эксперты оценили, как она повлияла на экономику

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Повышение пенсионного возраста, вызвавшее сильное недовольство пять лет назад, добавило российскому рынку труда 1,7 млн человек, подсчитали эксперты РАНХиГС. Это позволило отчасти компенсировать дефицит рабочей силы. Однако у реформы есть и оборотная сторона. О плюсах и минусах обновленной пенсионной системы — в материале NEWS.ru.

В чем суть пенсионной реформы

Пенсионная реформа, которая началась с января 2019 года, должна увеличить пенсионный возраст на пять лет. Ранее право на страховую пенсию по старости возникало у женщин в 55, у мужчин — в 60. То есть в этом возрасте можно было выйти на пенсию даже без каких-либо льгот (многодетности, выслуги лет и пр.).

Постепенно этот возраст стал повышаться. К 2028 году для мужчин он увеличился до 65 лет, а для женщин — до 60 лет. С начала пенсионной реформы средний фактический возраст выхода с рынка труда вырос на 1,1 года для мужчин и на 2,1 года для женщин — до 64 лет и 62,7 года соответственно.

По данным Соцфонда (ранее — Пенсионный фонд), на начало 2023 года на учете в нем состояло 41,78 млн пенсионеров. За год показатель снизился на 0,6% (232 тыс. человек). Количество получателей выплат падает четвертый год подряд, хотя до этого шесть лет росло.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В чем плюсы пенсионной реформы

Снижение социальной нагрузки на бюджет

В 2018–2023 годах численность пенсионеров по старости снизилась на 2,4 млн, до 34,2 млн человек, И это минимальный показатель за последние 10 лет. Также до уровня 2014 года (47,9%) снизился показатель коэффициента демографической нагрузки — отношение численности трудоспособного и нетрудоспособного населения.

Чем ниже коэффициент демографической нагрузки пожилыми, тем легче в солидарной пенсионной системе платить пенсии старшему поколению (за счет взносов с зарплат работающего поколения).

Если предположить, что сокращение численности получателей пенсии (на 2,4 млн с начала реформы) целиком связано с поднятием возраста, то получим, что бюджет смог сэкономить за эти пять лет до 600 млрд ежегодно, или в сумме под 3 трлн рублей, говорит NEWS.ru эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Валерий Емельянов.

Сокращение численности пенсионеров привело к сокращению расходов бюджета как минимум на 250 млрд руб. ежегодно, приводит NEWS.ru другие расчеты профессор кафедры финансов и цен РЭУ им. Г. В. Плеханова Юлия Финогенова. «Освободившиеся денежные средства могут быть потрачены на индексацию пенсий текущим пенсионерам», — говорит она.

Сокращение дефицита рабочей силы

Повышение пенсионного возраста добавило российскому рынку труда 1,7 млн человек, при этом уровень безработицы снизился с 3–5% до 1,9–3%, следует из расчетов аналитиков РАНХиГС. Это позволило закрыть часть кадрового дефицита с помощью пожилых сотрудников. При этом большая часть не вышедших на пенсию россиян смогла трудоустроиться: уровень безработицы среди россиян старшего возраста в 2022 году был ниже, чем в 2018 году.

Без пенсионной реформы рынок труда мог бы столкнуться с еще более заметным дефицитом рабочей силы, уверен эксперт Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС Виктор Ляшок. «Это решение продолжит поддерживать численность рабочей силы и в будущем — за ближайшие пять лет она вырастет еще примерно на 2 млн человек», — говорит эксперт.

Интересно, что только за последний год число вакансий для кандидатов старшего возраста выросло в 2,7 раза, а средние зарплаты для возрастных специалистов — на 15% (до 59,7 тыс. руб.), следует из данных сервиса «Авито Работа». «В связи с высоким спросом работодателей на кадры компании стали охотнее нанимать сотрудников более старшего поколения», — комментирует NEWS.ru директор по развитию «Авито Работы» Дмитрий Пучков.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Повышение экономической активности населения

Повышение пенсионного возраста способствовало росту уровня участия в рабочей силе россиян старших возрастов. Для женщин 55–59 лет этот показатель вырос на 12,8 процентных пункта, для 60–64-летних мужчин — на 10,6 п. п. Экономическая активность 60–61-летних мужчин за последние четыре года выросла на 17–19 п. п., 55–56-летних женщин — на 17–18 п. п.

Под экономической активностью (уровень участия в рабочей силе) понимается отношение численности рабочей силы данной возрастной группы к общей численности населения этой возрастной группы.

В чем минусы пенсионной реформы

Непопулярность пенсионной реформы

По мнению Валерия Емельянова, главный минус реформы состоит в ее непопулярности. Населению нет дела до того, откуда берутся деньги на выплаты пенсий. «Значительной части пенсионеров за всю свою трудовую жизнь не удается заплатить столько взносов в пенсионный фонд, чтобы отбить расходы хотя бы на пенсию самому себе, не говоря уже о своих родителях и об их поколении в целом», — поясняет он.

По словам эксперта, люди об этом, как правило, не думают и просто хотят высоких пенсий, и как можно раньше.

Рост зарплатного неравенства

До начала пенсионной реформы лица среднего возраста (30–40 лет) получали зарплаты в среднем на треть больше, чем лица старших возрастов, но за последние несколько лет этот разрыв только увеличился. Люди были вынуждены соглашаться на более низкооплачиваемую работу. В результате если в среднем номинальные заработные платы за период 2017–2021 годов выросли на 48%, то для возрастных групп от 55 лет и старше — только на 40–42%, оценили эксперты РАНХиГС.

Рост безработицы среди некоторых возрастных категорий

Повышение пенсионного возраста привело к увеличению рисков безработицы в отдельных возрастных группах. Если в целом для россиянок возраста 50–65 лет уровень безработицы сократился, то для отдельных возрастов в 2022 году он был выше, чем в 2018 году. Например, для россиянок 55 лет — 3% вместо 2,3%, для женщин 58 лет — 3% вместо 2,5%.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Снижение доходов части населения

Наиболее пострадавшей стороной в результате повышения возраста выхода на пенсию оказались работающие предпенсионеры, говорит Юлия Финогенова.

«До повышения пенсионного возраста они могли рассчитывать как на получение пенсии, так и на зарплаты, но в нынешних реалиях несколько дополнительных лет до наступления нового пенсионного возраста они будут получать только зарплаты», — поясняет она.

Почему эффект от пенсионной реформы будет временным

По словам Юлии Финогеновой, реформа снизила нагрузку на бюджет, но это временное решение. Пенсионная система — это производная от состояния экономики, поэтому в будущем рост доходов Социального фонда России возможен в большей мере за счет ее укрепления, то есть увеличения производительности труда и расширения производства, считает собеседница NEWS.ru.

Реформа позволила немного снизить демографическую нагрузку на молодых, которым приходится обеспечивать текущий (невысокий) уровень пенсий, признает Емельянов.

«Это важно, учитывая, что нация в целом стареет, и чисто математически даже таких пенсий, как сегодня, спустя 10–20 лет просто не может быть», — отмечает он.

По его мнению, в будущем вопрос о финансировании пенсии снова встанет ребром, уверен эксперт. Кормить в старости тех, кто платит взносы сейчас, станет еще труднее.

«Низкие зарплаты не могут выдавать высокие пенсии. Мало поднять возраст, нужно реформировать страну целиком, чтобы у людей была возможность получать деньги не только из бюджета», — объясняет Емельянов.

Нужен сильный частный сектор, который сможет платить налоги, нужно собственное сложное производство, а не просто «переупаковка китайских товаров», продолжает он. А это очень долгая и большая работа. По словам Емельянова, во всех странах, где сейчас высокие пенсии, сначала был пройден путь по созданию сильной производственной базы. «Без нее мы просто делаем отсрочку дефолта пенсионного фонда, наращивая пенсии без роста источника доходов», — уверен эксперт.

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