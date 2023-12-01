Пенсионеров предупредили о двойных выплатах перед Новым годом Экономист Иванова-Швец: январские пенсии россиянам могут придти в декабре

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Российские пенсионеры в декабре могут получить сразу две выплаты, сообщила в беседе с агентством ПРАЙМ доцент кафедры Торгово-промышленной палаты России «Управление человеческими ресурсами» РЭУ им. Г. В. Плеханова Людмила Иванова-Швец. По ее словам, в конце месяца гражданам может поступить пенсия за январь 2024 года.

Россияне, получающие все виды пенсий и социальных выплат, и у кого график выплат совпадает с праздничными и выходными днями, получат январские деньги в конце декабря, — сообщила Иванова-Швец.

Она также напомнила, что с 1 января будущего года страховые пенсии неработающим пенсионерам, получающим пенсию по инвалидности или потере кормильца, проиндексируют на 7,5%, что превышает инфляцию 2023 года. При этом из-за новогодних праздников индексированная пенсия придет перед Новым годом.

Ранее стало известно, что Росстат усовершенствует методику учета пенсионеров и уровня их доходов. Соответствующий приказ Росстата, регламентирующий некоторые формы статистического наблюдения, был подписан 17 ноября 2023 года. В частности, в нем фигурируют методы «N94 Пенсии» и «Пенсии-Н», которые отражают данные о неработающих российских пенсионерах. Метод «94 Пенсии-Р» же позволяет специалистам Росстата следить за количеством работающих пенсионеров.

Изменения помогут специалистам ведомства оценить нагрузку по пенсионным выплатам как в масштабах страны, так и в региональном разрезе. Предполагается, что методика подсчета будет усовершенствована с 1 декабря.