Пенсионерам рассказали о прибавке к пенсии с 1 марта

Прибавка к пенсии ожидает с 1 марта военных пенсионеров и ряд других получателей. Совфед 11 февраля должен принять закон о повышении пенсий военным пенсионерам, пояснила в беседе с Life ведущий юрист «Европейской юридической службы» Оксана Красовская.

Если закон примут, военные получат с 1 марта доплаты за текущий месяц, а также за январь и февраль. Также с 1 марта прибавку к пенсии получат те, кому исполнится 80 лет. По закону, такой категории получателей повышают фиксированную выплату к страховой пенсии по старости. Она удваивается и, значит, в этом году прибавка будет равна 6564,31 рубля.

Эта сумма увеличивается также и на соответствующий районный коэффициент в том случае, если пенсионер проживает в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях. Стоит отметить, что прибавка устанавливается в беззаявительном порядке, — пояснила Красовская.

Устанавливается повышение фиксированной платы в случае, если человек являлся инвалидом II группы и с марта получил инвалидность I группы. В этом случае размер прибавки составит такую же сумму, как и получателям после 80 лет.

Хочется обратить внимание на то, что те пенсионеры, которые являются инвалидами первой группы при достижении возраста 80 лет, не получают такое повышение. Дело в том, что им увеличили выплаты при назначении самой группы, — отметила эксперт.

Прибавку к пенсии в заявительном порядке в размере 1/3 от фиксированной платы могут получить пенсионеры, в семье которых появились иждивенцы. По заявлению в марте могут получить прибавку к пенсии получатели, которые выработали необходимый календарный стаж работы в районах Крайнего Севера или приравненных к нему местностях. Это 15 календарных лет в районах Крайнего Севера или 20 лет в приравненных к нему местностях. При этом страховой стаж у мужчин должен составлять 25 лет, у женщин — 20 лет.

Если же пенсионер переедет в марте в районы Крайнего Севера или приравненные к ним местности и переведёт туда своё пенсионное дело, то выплаты вырастут ещё на районный коэффициент.

На прибавку могут рассчитывать сельские пенсионеры, которые проживают там и проработали не менее 30 лет в сельском хозяйстве. Они вправе обратиться за перерасчётом фиксированной выплаты к страховой пенсии по старости, а также по инвалидности, если у него на момент выхода на пенсию не был выработан сельский стаж.

Ранее негосударственные пенсионные фонды и управляющие компании, распоряжающиеся средствами пенсионных накоплений, в прошлом году не смогли переиграть инфляцию. Покупательная способность средств граждан за 2021 год уменьшилась из-за ускорения инфляции и повышения ключевой ставки.