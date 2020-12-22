Пенсионерам в знак помощи предлагают открыть кошельки в цифровых деньгах

По-настоящему актуальной поддержкой пенсионеров и малоимущих может стать так называемое социальное казначейство, в рамках которого пенсионерам можно открыть кошельки в цифровых деньгах, на которые будут зачисляться субсидии, заявила NEWS.ru замдекана экономического факультета Российского университета дружбы народов (РУДН) Елена Григорьева.
По её словам, цифровые деньги пенсионеры смогут тратить на необходимые товары и продукты.
Мы получаем несколько очевидных преимуществ: отпадает необходимость возвращать НДС из бюджета, можно отследить движение денег и обеспечивается адресность.
Ранее освободить от НДС на продукты пенсионеров и малоимущих предложили в Институте социальных исследований и развития гражданских инициатив. Письмо с инициативой было направлено главе Минпромторга России Денису Мантурову (есть в распоряжении NEWS.ru).
По мнению Григорьевой, вполне возможно, что государство всё же пойдёт на возврат НДС пенсионерам, «так как это дешёвая и имиджевая для государства мера, которую можно громко осветить в прессе, и в реальности это не приведёт к улучшению материального положения наших пенсионеров и малоимущих граждан».
К сведению, предлагаемый возврат НДС — мера налогово-бюджетной поддержки. Источник такой поддержки — бюджет, куда поступают налоги, в частности НДС.