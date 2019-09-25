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Федеральный бюджет на 2020–2022 годы предусматривает компенсационные выплаты по дореформенным вкладам на солидарную сумму 16,5 млрд рублей. Об этом говорится в проекте финансового документа.

В материалах, опубликованных на портале проектов нормативных актов, говорится, что ежегодно на выплаты по советским вкладам заложено по 5,5 млрд рублей. Эти суммы будут направлены в счёт компенсации сбережений, «сгоревших»...