Прожиточный минимум пенсионера повысят в следующем году до 9,3 тысячи рублей. Это оговаривается в проекте федерального бюджета на 2020-й и плановый период двух последующих годов.
Документ опубликован на портале проектов нормативных актов. В нём сказано об увеличении прожиточного минимума пенсионеров для определения федеральной социальной доплаты к пенсии.
На сегодня прожиточный минимум пенсионера составляет 8,8 тысячи рублей.
Ранее News.ru сообщал, что повышение пенсии в 13 регионах РФ — всего лишь попытка сэкономить со стороны государства. Именно такое заявление сделал первый министр экономики России Андрей Нечаев.