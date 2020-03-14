https://static.news.ru/photo/ff820e82-671c-11ea-8273-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Россияне старше 45 лет раз в три года будут получать автоматические уведомления о размере своей будущей пенсии на сайте государственных услуг. Сервис заработает в пилотном режиме с 1 июля 2021 года.

Пенсионный фонд России (ПФР) в электронном сообщении будет указывать примерный размер страховой пенсии по старости и данные о накопительной части. Законопроект о беззаявительном механизме назначения пенсий готовит к внесению в Госдуму Минтруд. Об этом сообщает газета «Известия».

В ведомстве пояснили, что благодаря законопроекту при назначении пенсий не будет требоваться участие самих граждан.

Ранее NEWS.ru сообщал, что граждане России смогут рассчитывать на компенсационную выплату от Пенсионного фонда РФ (ПФР), если смогут доказать ошибку при расчёте их стажа. Об этом рассказала сотрудница ПФР Анастасия Киреева. Она добавила, что доказывать наличие неучтённого периода стажа придётся пенсионеру.